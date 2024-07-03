Оккупанты попали в жилой дом в Русской Лозовой: под завалами люди
3 июля 2024, 12:44Читати новину українською
Источник:Вячеслав Задоренко
Россияне выпустили по Русской Лозовой на Харьковщине КАБ. Бомба попала вблизи частного дома, разрушив его.
3 июля в 09:52 враг ударил КАБом по селу Русская Лозовая. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что оккупанты атаковали жилой дом и есть пострадавшие.
Смотрите также Россияне ударили по Днепру ракетами и дронами: жуткие фото после атаки
Под завалами дома люди
Впоследствии глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что на месте удара горит частный дом, а под завалами могут находиться люди.
По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших гражданских мужчинах, один из них – в тяжелом состоянии,
– добавил Синегубов.
На месте попадания из-за утечки газа продолжается пожар.
Утренний удар по Днепру
- Россияне утром 3 июля также ударили по Днепру ракетами и дронами. В сети показали жуткие фото после атаки.
- В результате обстрела в городе есть несколько поврежденных объектов. К сожалению, известно также о погибших.
- В городе повреждены торговый центр, медучреждение и заправка. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что после обстрела возникли несколько возгораний.