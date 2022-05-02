Русскую Лозовую все-таки вернули под контроль Украины: несмотря на обострение и потери

Вооруженные Силы Украины выгнали российских оккупантов из села Русская Лозовая Харьковской области. Ранее в населенном пункте произошло обострение.

В населенном пункте больше нет вражеского войска

О том, что село освободили стало известно еще 29 апреля. Однако еще несколько дней там шли бои.

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2 мая заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Русская Лозовая наконец-то под контролем Украины.

Русскую Лозовую все-таки вернули под наш контроль, несмотря на обострения и потери,

– отметила чиновник.

Операция по деоккупации населенных пунктов происходила под наблюдением командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского. Нашим бойцам также удалось прогнать оккупантов из Верхней Роганки, Слободского, Прелесного и других сел.

Русская Лозовая под российской оккупацией: что известно

По словам журналиста Дениса Казанского, Русская Лозовая – стратегически важный населенный пункт. Ведь через него пролегает автомобильная трасса Харьков – Белгород. Кроме того, именно из этой деревни российские военные прицельно стреляли по жилым районам и инфраструктуре Харькова.

После освобождения села Дергачевский городской совет опубликовал фотографии разрушений, нанесенных путинской армией. Так, оккупанты разбили магазины, храм, жилые дома и дороги. Областная прокуратура уже опрашивает местных жителей, находившихся в Русской Лозовой во время оккупации. Впоследствии правоохранители используют эти показания, чтобы привлечь российских военных к ответственности за их преступления.

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