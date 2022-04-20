Русскую пехоту в Украине перебили, в бой пошли ливийцы

В России заканчивается пехота, в бой посылают даже ливийцев. 18 апреля в Попасной украинские воины уничтожили очередную штурмовую группу ВС РФ.

Я, кстати, был в Попасной во время этих событий. Каково же было удивление наших бойцов, когда они увидели восточные лица, а также ливийскую валюту и телефоны.

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ЧВК "Вагнер"

Очевидно, это бойцы российской частной военной компании "Вагнер", завербованные в Ливии. Вначале в лобовые атаки россияне гнали мобилизованных с Донбасса, затем пошли регулярные войска, а теперь когда и их перебили, пошли в бой ливийцы.

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Кстати, интересно, что в отличие от мобилизованных на Донбассе российское командование ливийцам хорошо платило – посмотрите, у них отличная экипировка, есть бронежилеты, обувь Lowa, каски, оптика, тепловизоры, все это мобилизованным россияне не выдают.

Наемники ликвидированы

У наемников нашли деньги / Фото Анатолий Штефан Штирлиц

Группа из 10 "вагнеровцев" уничтожена полностью.

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