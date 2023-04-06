Тяжелые потери и провалы в Угледаре: разведка Британии объяснила, почему Путин уволил Мурадова

Минобороны России уволило генерал-полковника Рустама Мурадова с должности командующего Восточной группировкой войск в Украине. И на это есть много важных причин.

Подробнее о причинах увольнения Мурадова рассказали британские разведчики. Эксперты отметили, что под его руководством "вторая армия мира" понесла значительные потери за последние месяцы.

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Почему Путин уволил генерала Мурадова

Разведчики сообщили, что армия под руководством Мурадова понесла чрезвычайно значительные потери за последние месяцы, поскольку ее плохо продуманные нападения неоднократно не сумели захватить город Угледар Донецкой области.

Операции вызвали острую публичную критику со стороны разных российских комментаторов, включая военных самого Мурадова,

– подчеркнули разведчики.

Отмечается, что Восточную группировку войск Мурадов возглавил после его катастрофической попытки штурма Киева с северо-запада во время начала полномасштабного вторжения.

"Он является самым высокопоставленным российским военным, которого уволили в 2023 году, но, вероятно, таких увольнений будет больше, поскольку Россия не может достичь своих целей на Донбассе", – добавили в разведке Британии.

Рустам Мурадов ранее получил звание "героя России". С 28 февраля 2022 года он находится под санкциями ЕС и стран Запада. В июле 2022 года генерал начал руководить группировкой российских террористов "Восток".

Что известно об увольнении Мурадова