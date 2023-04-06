Детальніше про причини звільнення Мурадова розповіли британські розвідники. Експерти зазначили, що під його керівництвом "друга армія світу" зазнала надзвичайно значних втрат за останні місяці.

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Чому Путін звільнив генерала Мурадова

Розвідники повідомили, що армія під керівництвом Мурадова зазнала надзвичайно значних втрат за останні місяці, оскільки її погано продумані напади неодноразово не зуміли захопити місто Вугледар, що на Донеччині.

Операції викликали гостру публічну критику з боку різних російських коментаторів, включно з військовими самого Мурадова,

– наголосили розвідники.

Зазначається, що Східне угрупованням військ Мурадов очолив після його катастрофічної спроби штурму Києва з північного заходу під час початку повномасштабного вторгнення.

"Він є найбільш високопоставленим російським військовим, якого звільнили у 2023 році, але, ймовірно, таких звільнень буде більше, оскільки Росія не може досягти своїх цілей на Донбасі", – додали у розвідці Британії.

Рустам Мурадов раніше отримав звання "героя Росії". З 28 лютого 2022 року він перебуває під санкціями ЄС та країн Заходу. У липні 2022 року генерал почав керувати угрупованням російських терористів "Схід".

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