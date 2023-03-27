Російський правозахисник Марк Фейгін нагадав, що Путін вже так вчиняв з генерал-полковником Алєксандром Лапіним, якого вихваляв за те, що він взяв Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Про це Фейгін розповів 24 Каналу. За його словами, потім Лапіна викинули звідусіль.

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Російські генерали – ніякі

Правозахисник зазначив, що Лапіна назначили одним з керівників Сухопутних російських військ, але певний час він був у опалі в результаті Харківської операції на початку вересня 2022 року – за втрату міст у Харківській області.

Інших генералів в Росії немає. Звільнили Мурадова, а кого замість нього ставити? Немає кого. Кудись його заберуть, поставлять інших, але якість не зміниться. Ці генерали нічого з себе не уявляють у професійному сенсі,

– вважає він.

Фейгін звернув увагу на те, що коли російська армія зіткнулась з реальним масштабним спротивом – з офіцерами ЗСУ, підготовленими за західними стандартами, раптом виявилось, що російські генерали – ніякі.

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Наслідків не буде

"Мурадова кудись відсунуть і більше жодних наслідків для нього не буде, бо так Путін взагалі залишиться без генералів. Шойгу і Герасимова він не прибирав, тому що інших в нього немає", – вважає він.

За його словами, вже ставили Сєргєя Суровікіна командувачем, але успіхів у нього не було.

"Якщо Росія втратить Крим, тоді російська влада когось з генералів публічно покарає, щоб з себе зняти відповідальність. Але поки що – ні", – наголосив Марк Фейгін.

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