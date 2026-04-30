Общественный совет при Минобороны требует отстранить Умерова с должности секретаря СНБО

Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны выступил с резким заявлением относительно Рустема Умерова. Там считают, что его действия на должности могли содержать признаки злоупотребления властью и разглашения государственной тайны.

В связи с этим орган призвал отстранить чиновника с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает Общественный антикоррупционный совет при МОУ.

Что известно о требовании отстранения Умерова?

ГАР МОУ обнародовала заявление, в котором заявила о возможных нарушениях в действиях Рустема Умерова во время его пребывания на посту министра обороны. Речь идет, частности, об обсуждении с бизнесменом Тимуром Миндичем продажи доли компании Fire Point.

В совете отметили, что такие действия могут иметь признаки злоупотребления властью в соответствии со статьей 364 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в заявлении упоминается возможное разглашение государственной тайны.

В ГАР МОУ также считают, что действия бизнесмена могут содержать признаки злоупотребления влиянием и подстрекательства к нецелевому использованию средств. Основанием для заявления стали материалы журналистского расследования, в которых говорится о связях между бывшим главой Минобороны, компанией Fire Point и подсанкционным бизнесменом. По информации, которую имеют антикоррупционные органы, фактическим бенефициаром компании может быть именно Миндич.

В ГАР МОУ отметили, что в случае юридического подтверждения этой информации компания потеряет возможность поставлять продукцию для Сил обороны Украины. Причина – пребывания вероятного владельца в санкционных списках. Также там предполагают, что компания могла подать недостоверные данные о своих бенефициарах.

В заявлении говорится о необходимости проведения полного аудита контрактов и ценообразования Fire Point. Для этого предлагают создать специальную рабочую группу с участием представителей Генерального штаба, различных родов войск и антикоррупционных органов.

Отдельно общественный совет призвал руководство государства дистанцироваться от лиц, которые могли использовать служебное положение для собственного обогащения. Он также обратился к Владимиру Зеленскому с призывом инициировать процесс частичной национализации компании Fire Point.

Ключевым требованием совета стало немедленное отстранение Умерова с должности секретаря СНБО на время выяснения всех обстоятельств. В ГАР МОУ подчеркнули, что готовы присоединиться к дальнейшим проверкам и расследованиям.

Известно, что Временная следственная комиссия Верховной Рады назначила заседание на 13 мая, на которое вызвала секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и бывшего первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира для объяснений по этому делу.

О чем говорили Умеров и Миндич на пленках?