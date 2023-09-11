Также глава Минобороны США поздравил Умерова с назначением на должность. Руководители обменяли мнениями о состоянии войны сейчас.
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Разговор Умерова и Ллойда
Новый глава Минобороны Украины Рустем Умеров провел свой первый разговор с американским коллегой Остином Ллойдом. Глава Пентагона, в частности, поздравил украинца с назначением и заверил, что сотрудничество продолжится.
Они обменялись информацией о роли США в обеспечении безопасности и обозначили приоритеты в поставке военной помощи Украине. Это касается как потребностей по состоянию на данный момент, так и долгосрочных перспектив.
Также Остин и Умеров вспомнили в разговоре повестку дня встречи Контактной группы по обороне Украины. Она состоится на следующей неделе на немецкой авиабазе Рамштайн.
Помощь США в войне
- США предположительно отправят в Украину ракеты большой дальности ATACMS с последующим пакетом военной помощи. Однако окончательное решение еще не было принято. Кроме того, поставки ракет могут занять несколько месяцев.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли активно общается с Залужным, чтобы отслеживать состояние войны в Украине. Стоит отметить, что Милли был одной из персон, помогавших планировать контрнаступление.
- Осенью Вооруженные Силы получат снаряды с обедненным ураном, которые помогут более эффективно уничтожать российскую бронетехнику. США предоставят их одновременно с танками Abrams.