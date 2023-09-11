Також голова Міноборони США привітав Умєрова з призначенням на посаду. Очільники обміняли думками щодо стану війни наразі.
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Розмова Умєрова та Ллойда
Новий голова Міноборони України Рустем Умєров провів свою першу розмову з американським колегою Остіном Ллойдом. Голова Пентагону, зокрема, привітав українця з призначенням та запевнив, що співпраця продовжиться.
Вони обмінялися інформацією щодо ролі США у забезпеченні безпеки та позначили пріорітети в постачанні військової допомоги Україні. Це стосується як потреб станом на зараз, так і довгострокових перспектив.
Також Остін та Умєров згадали у розмові порядок денний зустрічі Контактної групи з питань оборони України. Вона відбудеться наступного тижня на німецькій авіабазі Рамштайн.
Допомога США у війні
- США, ймовірно, відправлять в Україну ракети великої дальності ATACMS з наступним пакетом військової допомоги. Однак остаточне рішення ще не прийняли. Окрім цього, постачання ракет може зайняти декілька місяців.
- Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі активно спілкується з Залужним, щоб відстежувати стан війни в Україні. Варто зазначити, що Міллі був однією з персон, що допомагала планувати контрнаступ.
- Восени Збройні Сили отримають снаряди зі збідненим ураном, які допоможуть ефективніше знищувати російську бронетехніку. США нададуть їх одночасно з танками Abrams.