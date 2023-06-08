Рвём врага на флангах, - бывший командир "Азова" об изменении обстановки возле Бахмута

Вооруженные силы Украины продолжают надавливать на позиции оккупантов. Наши защитники завладели инициативой и готовятся нанести врагу поражение вблизи Бахмута.

Об этом 24 канала рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. По его мнению, военные 3-й штурмовой бригады эффективно выполняют поставленные перед ними задачи.

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Ситуация вокруг Бахмута

Как известно, наиболее важные бои сейчас проходят на южном и северном фланге Бахмута, где ВСУ перешли к контрнаступательным действиям. Заметную роль в этом играет 3-я штурмовая бригада (бывший полк "Азов").

Мы полностью забрали инициативу у врага и сейчас "рвём" его на флангах, продвигаясь вперед. Враг больше не может вести наступательные действия. Мы диктуем росийской армии свои условия,

– рассказал Жорин.

Цель этих действий – охватить российскую группировку с флангов и создать такие условия, при которых она не сможет удерживать Бахмут.

В последние месяцы Вооруженные Силы полностью истощили подразделения врага, благодаря которым он продвигался вперед. В то же время, оккупанты не учли, что после захвата города им придется перейти к обороне.

"Русская армия жила мечтами о постоянном наступлении и последующей оккупации Донбасса. Но реальность оказалась другой", – проанализировал ситуацию Жорин. ВСУ воспользовались тем, что на отдельных участках враг плохо подготовился к обороне.

Мы продвигаемся вперед, выявляем их позиции, выбиваем их оттуда, закрепляемся – и снова продолжаем движение. Через некоторое время враг будет вынужден уйти из города, или будет уничтожен нашими подразделениями,

– делится своим прогнозом военный.

Оккупанты не бросают своих позиций и не сдаются массово в плен. Но в тех местах, где Вооруженные Силы концентрируют свой удар, враг потерпит поражение в ближних боях.

Максим Жорин об операциях 3-й ОШБ вблизи Бахмута: смотреть видео