Ryanair запустит новый авиарейс из Львова: куда будет летать
Ирландский лоукост Ryanair открывает новый рейс из Львова в польский город Познань. Первые полеты запланированы на апрель 2020 года.
Рейсы будут осуществляться с 1 апреля 2020 года дважды в неделю – по средам и воскресеньям, сообщили на сайте лоукоста.
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Билет в одну сторону с ручной кладью будет стоить от 22 евро (572 гривен). Продолжительность полета – 1 час 20 минут. На сайте авиакомпании билеты уже можно купить.
В первый день полетов цены на билеты стартуют от 24 евро / скриншот с сайта Ryanair
Сейчас авиакомпания Ryanair выполняет рейсы из Львова в пять городов: Дюссельдорф (Веце), Лондон (Стансдет), Мемминген, Краков, и Варшаву (Модлин). А с 1 апреля 2020 года лоукост будет летать и в Будапешт.
Что известно о Ryanair в Украине
- Авиакомпания должна была появиться в Украине с октября 2017 года. Однако из-за разногласий с Мининфраструктуры и лицами аэропорта "Борисполь" появление лоукоста на украинском авиарынке отсрочилось.
- После достижения окончательных договоренностей с украинской стороной в 2018 году Ryanair официально вошел в Украину.
- Пассажиры могут пронести на борт одну небольшую сумку размером до 40х20х25 сантиметров бесплатно. За другой багаж придется заплатить отдельно.
- Те, кто путешествуют с младенцами (до 2 лет), могут взять с собой на борт ручную кладь дополнительно, однако она не может превышать 5 кг.