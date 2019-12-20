Ryanair запустит новый авиарейс из Львова: куда будет летать

Ирландский лоукост Ryanair открывает новый рейс из Львова в польский город Познань. Первые полеты запланированы на апрель 2020 года.

Рейсы будут осуществляться с 1 апреля 2020 года дважды в неделю – по средам и воскресеньям, сообщили на сайте лоукоста.

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Билет в одну сторону с ручной кладью будет стоить от 22 евро (572 гривен). Продолжительность полета – 1 час 20 минут. На сайте авиакомпании билеты уже можно купить.



В первый день полетов цены на билеты стартуют от 24 евро / скриншот с сайта Ryanair

Сейчас авиакомпания Ryanair выполняет рейсы из Львова в пять городов: Дюссельдорф (Веце), Лондон (Стансдет), Мемминген, Краков, и Варшаву (Модлин). А с 1 апреля 2020 года лоукост будет летать и в Будапешт.

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