Постоянный представитель Беларуси на заседаниях Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков сравнил политиков с подгузниками. Собственно, об этом он заявил в Совете безопасности ООН.

Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 17 января, о чем сообщил представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Хотя и Рыбаков имел в виду, что западные политики, как подгузники, поэтому их нужно менять, – украинский делегат намекнул, что касается это утверждение скорее должностных лиц, годами сидящих в Минске.

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Реакция Кислицы на заявление прихвостня Лукашенко

Украинского представителя в ООН можно считать голосом адекватности в этой структуре, где постоянно звучат маразматические заявления российской и белорусской сторон.

OMG! Представитель узурпатора власти Лукашенко в Совбезе заявил, что политиков "следует менять часто". Что там с политиками-дайперами в Минске? NB! Не мое определение, а посланника Лукашенко! Непревзойденно! А насчет проигрыша на выборах – я так понял, что и он уже привык к неизбежной судьбе,

– говорится в сообщении Кислицы.

В то же время заметим, что Рыбаков имел наглость повторить свое заявление еще и на английском языке, чтобы его "точно все поняли". Однако на самом деле непонятно, почему цивилизованные государства решительно не реагируют на подобные выходки московских и минских политиков.

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Кремлевская пропаганда теряет силу в ООН

Следует сказать, что во время своего выступления Рыбаков рассказывал старые как мир басни о том, что "Украина 8 лет не выполняла Минские договоренности". По его словам, "неизвестные западные политики" все время лгали. Словом, ничего мудрого он не сказал, а лишь еще раз подтвердил то, что нуждается в направлении психиатра.

Также вспомним, что постоянная представительница Великобритании при ООН Барбара Вудворд 17 февраля напомнила России о ее лжи относительно того, что вроде бы широкомасштабной войны не будет.