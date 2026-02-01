Похоже на геокординированный флешмоб: Китай выстраивает в линии тысячи рыбацких лодок

В Восточнокитайском море в течение нескольких последних недель зафиксировали нетипичную концентрацию китайских рыболовных судов, которые выстраивались в четкие геометрические фигуры. Спутниковые снимки и данные судоходства показывают: такая активность не похожа на обычный промысел.

Может быть привлечена китайская морская милиция. Об этом сообщает Business Insider.

Что происходит в Восточно-Китайском море?

Аналитики отмечают, что первый подобный эпизод произошел 25 декабря. Тогда более двух тысяч судов сформировали две зеркальные L-образные линии общей протяженностью более 460 километров у побережья Шанхая. Уже 11 января почти 1500 судов выстроились в одну прямую линию длиной около 480 километров в том же районе.

Справка: Китай имеет одну из крупнейших рыбных отраслей в мире. По состоянию на 2020 год насчитывалось около 564 000 соответствующих судов.

Специалисты отмечают: масштабы, точность и скорость такой координации не характерны для обычной рыболовной деятельности.

Заместитель директора Азиатской инициативы по прозрачности морского пространства CSIS Гаррисон Претат заявил, что за многие годы работы с подобными данными никогда не сталкивался с чем-то подобным. По его словам, изначально такое количество судов даже выглядело как ошибка в массивах информации.

Снимки Planet Labs и анализ Starboard Maritime Intelligence свидетельствуют, что суда в течение нескольких дней целенаправленно сходились в одну точку, длительное время оставались на месте, а затем так же быстро рассредотачивались.

Профессор Военно-морского колледжа США Эндрю Эриксон назвал это явление "огромным, точно геокоординированным флешмобом" Он отметил, что такое поведение соответствует известным схемам действий китайской морской милиции – полувоенной структуры, которую Пекин применяет для давления в спорных акваториях без прямого привлечения военно-морских сил.

По оценкам Пентагона, морская милиция Китая состоит из гражданских судов и рыбаков, которые проходят специальную подготовку и могут быстро мобилизоваться для выполнения "официальных задач" – в частности демонстрации контроля над морскими районами или затруднения движения иностранных судов.

Аналитики предполагают, что маневры в декабре и январе могли быть тренировкой мобилизации, политическим сигналом соседям или подготовкой к сценариям в так называемой "серой зоне", в частности вокруг Тайваня, а также в контексте отношений с Японией и США.

В Пекине такие версии отрицают. Посольство Китая в США заявило, что Восточнокитайское море является ключевым районом зимнего рыболовства, а большое скопление судов в период с ноября по февраль является обычным явлением. Китайская сторона назвала обвинения в использовании "морского ополчения" проявлением "злых намерений".

