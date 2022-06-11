Рыцари Зимнего Похода нашли и быстро уничтожили вражескую БМД
Украинская армия продолжает эффективно уничтожать врага на нашей земле. Очередными достижениями похвасталась бригада Рыцарей Зимнего Похода.
Нашим воинам мастерски удалось уничтожить российскую вражескую технику. Танки захватчиков пылали долго и красиво.
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Продолжаем уничтожение техники кафиров. Вражеские БМД наши бойцы обнаружили и быстро уничтожили артой нашей бригады. Российский десант уже горит в аду,
– сообщили в бригаде.
Наши защитники даже сняли соответствующее видео, как настоящее подтверждение. Ведь ни у кого не должно быть сомнения, что российских кафиров на нашей земле может ждать только одна судьба – ликвидация.
Как воины уничтожили врагов: смотрите видео
Свежие потери российских кафиров в Украине
- Каждый день украинским воинам удается уничтожать больше или меньше русских оккупантов на нашей земле. В частности, украинские самолеты 10 июня разбили склады вражеских боеприпасов и обезвредили немало техники на Юге. В этом направлении силы наших бригад ликвидировали 39 россиян. Также уничтожили по меньшей мере 11 единиц их техники: танк Т-62 и 4 бронированных, 3 грузовых автомобиля, автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", 2 гаубицы "Мста-Б".
- Также о потерях россиян и блестящей работе наших Вооруженных Сил рассказывал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Урон врагу наносят не только профессиональные военные, но и партизаны, действующие на временно оккупированных территориях. 10 июня в Херсонской области именно они взорвали автомобиль с российским полковником. Кроме него, в "уазике" ехали еще трое русских военных. А накануне партизаны еще сумели уничтожить российскую установку "Град", которая ехала на огневую позицию для обстрела Очакова.
- Нелегко врагу приходится и на одном из самых трудных направлений – Северодонецком. Там он применяет все возможное вооружение, но это не помогает. В частности, 10 июня наши воины ликвидировали в Северодонецке целую разведгруппу кадыровцев из полка "Ахмат". Алексей Арестович рассказывал, что потери они понесли при том, что главный замысел российского командования – не опрокидывать личный состав под Северодонецк. Там усиливают только артиллерийскую группировку и готовят по позициям украинских защитников.