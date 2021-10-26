Рычагов влияния уже нет, – в ЦПК заявили, что судьи не смогут блокировать реформу
Источник:24 канал
Совет судей наконец избрал представителей в Этический совет после недельного блокирования реформы. Теперь судьи уже не смогут никоим образом предотвратить очистку системы.
Об этом в эфире 24 канала рассказала юрист Центра противодействия коррупции Галина Чижик. Она заверила, что Совет судей уже использовал последний шанс.
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"Судебная система, к счастью, больше не имеет никаких рычагов для блокирования чистки ВСП. Совет судей последним шансом пользовался, когда блокировал назначение членов Этического совета. Однако теперь нет оснований опасаться саботажа со стороны судебной системы", – заявила Чижик.
Остался последний формальный шаг – утверждение состава Этического совета главой Высшего совета правосудия. Однако и здесь от судей зависит немногое.
Даже если решения главы не будет, Этический совет все равно будет считаться утвержденным в составе первых 3 экспертов международных партнеров и первых 3 судей из списка Совета судей. Следовательно, у судейской мафии нет возможностей блокировать реформу.
Чижик: Самым большим риском сейчас является КСУ
По словам эксперта, Конституционный Суд может признать реформу ВСП неконституционной.
"2 недели назад Верховный суд обратился с таким представлением в КСУ. Большинство судей Верховного суда поддержали обращение о неконституционности полномочий Этического совета. Это самая большая угроза будущему судебной реформы", – объяснила Чижик.
Впрочем, эту угрозу можно преодолеть, если Этический совет начнет свою работу как можно быстрее. Даже если Конституционный Суд отменит судебную реформу, он не сможет отменить выводы и решения, которые успеет утвердить Этический совет.
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Судьи ждали когда президент уступит, – Чижик
Совет судей несколько недель блокировал реформу. В ЦПК заверили, что таким образом те хотели добиться определенных действий президента и парламента.
"Судьи рассчитывали на то, что нескольконедельное затягивание надоест и президент или парламент уступят. Скажут, мол, сделаем так, как хотят судьи и выбросим международных экспертов. Однако судьи поняли, что такой сценарий невозможен", – заверила эксперт.
Судейская корпорация испугалась того, что она может потерять свой голос в этом процессе,
– добавила Чижик.
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Саботаж реформы: коротко
- Очищать Высший совет правосудия должен новый Этический совет. Однако реформа не могла начаться, ведь Совет судей не избирал своих 3 представителей.
- В то же время международные партнеры своих 3 представителей выбрали сразу.
- Совет судей заблокировал избрание 13 сентября. Но все же выдвинул своих лиц 23 октября.