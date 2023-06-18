Мощный "хлопок" на российских складах: показываем на карте, где расположены Рыково и Партизаны

Утром 18 июня на временно оккупированной территории Херсонской области прогремели мощные взрывы. В результате попадания сдетонировали российские боеприпасы в Геническом районе.

"Хлопок" посетил Рыково и Партизаны. 24 Канал показывает на карте, где же расположены эти населённые пункты.

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Где расположены Партизаны и Рыково

Городской голова Мелитополя Иван Федоров отметил, что оккупанты поселка Рыково возле Геническа Херсонской области "мощно курят уже пять часов подряд". Добавил, что в 4 часа утра что-то произошло на захваченном элеваторе, который россияне превратили в военную базу. Там до сих пор детонирует.

Рашисты думали скрыться в десятках километров от линии фронта, но "хлопок" расцветает даже в глубоком тылу,

– подчеркнул Федоров.

Заметим, что поселок Рыково расположен с обеих сторон железной дороги Федоровка — Мелитополь — Джанкой. В центре населенного пункта железнодорожная станция Партизаны, а на юго-западной окраине переезд через железнодорожные пути. В 3 километрах юго-восточнее поселка проходит автомагистраль М18 Харьков — Симферополь.

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Где расположен Рыково: смотрите на карте

"Хлопок" в поселке Рыково: смотрите видео

Как у оккупантов пылает: смотрите видео

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что в Партизанах произошло попадание на территории элеватора. Согласно сообщениям местных, речь идет о большом складе. Произошла детонация.

Взрывы в селе Партизаны / Фото с телеграмму Андрющенко

Добавим, что эту деревню русские захватчики оккупировали еще в самом начале полномасштабной войны. Партизаны расположены в Нижнесерогозской общине Генического района.

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Где находится село Партизаны: смотрите на карте

В Воздушных силах уже отреагировали на взрывы

Отметим, что командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обнародовал видео взрывов в Херсонской области. Отметил: "Партизаны горят! Хорошая работа, ребята! Больше огня!".