1 убитый и 10 раненых: на рынке в секторе Газа прогремел взрыв – фото, видео
Источник:The Jerusalem Post
На местном рынке в секторе Газа в четверг утром, 22 июля, произошел взрыв. В результате один человек погиб, а еще 10 получили ранения.
По предварительной информации, на рынке Аль-Завия взорвался газовый баллон.
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Детали трагедии
Из-за взрыва в воздух поднялся столб дыма, который был виден со всех концов города.
В соцсетях также появились фото и видео последствий взрыва. На кадрах видно, что рынок превратился в руины. На место трагедии прибыли спасатели и медики.
Последствия взрыва на рынке в секторе Газа / Фото Omar El Qattaa, PalinfoAr и Roya News English
Взрывная волна разрушила часть рынка, из-за чего один человек погиб. По предварительным данным, погибшего идентифицировали как палестинца Атта Сакалле. Кроме того еще 10 человек получили ранения – их отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.
Местные власти уже начали расследование причин взрыва. Предварительная версия о взрыве газового баллона еще не подтверждена.
Что происходит в Палестине:
- В мае 2021 года произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. После многочисленных обстрелов обеих сторон, 20 мая 2021 года было заключено перемирие.
- Но тишина длилась недолго. Уже менее чем через месяц конфликт вновь обострился и Израиль обстрелял территорию Палестины.
- 18 июля в Иерусалиме во время Национального дня траура евреев произошли столкновения палестинцев с израильской полицией. Те бросали в стражей порядка камнями.