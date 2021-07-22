1 убитый и 10 раненых: на рынке в секторе Газа прогремел взрыв – фото, видео

На местном рынке в секторе Газа в четверг утром, 22 июля, произошел взрыв. В результате один человек погиб, а еще 10 получили ранения.

По предварительной информации, на рынке Аль-Завия взорвался газовый баллон.

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Детали трагедии

Из-за взрыва в воздух поднялся столб дыма, который был виден со всех концов города.

В соцсетях также появились фото и видео последствий взрыва. На кадрах видно, что рынок превратился в руины. На место трагедии прибыли спасатели и медики.

Последствия взрыва на рынке в секторе Газа / Фото Omar El Qattaa, PalinfoAr и Roya News English

Взрывная волна разрушила часть рынка, из-за чего один человек погиб. По предварительным данным, погибшего идентифицировали как палестинца Атта Сакалле. Кроме того еще 10 человек получили ранения – их отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.

Местные власти уже начали расследование причин взрыва. Предварительная версия о взрыве газового баллона еще не подтверждена.

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