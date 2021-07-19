В ответ на такие действия полицейские силой разогнали молодых людей. Беспорядки произошли в воскресенье, 18 июля, на Храмовой горе.

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В этот день там находились около 1 700 еврейских паломников.

Ведь в 2021 году на 18 июля приходится девятое ава – Национальный день скорби евреев.

В этот день разрушили первый и второй Иерусалимские храмы, находившиеся на территории Храмовой горы.

Сейчас там расположены мусульманские культовые сооружения -мечеть Аль-Акса и Купол Скалы.

Что этому предшествовало

В начале мая 2021 года между палестинцами и израильской полицией возникли столкновения. Они прошли из-за протестов палестинцев против выселения из своих домов в Восточном Иерусалиме.

10 мая между ХАМАС и Израилем начались ракетные обстрелы. За 11 дней противостояния погибло более 200 палестинцев и десяток израильтян. Перемирие между сторонами наступило 21 мая в 02:00.

В ночь на 16 июня перемирие нарушили – Израиль атаковал Сектор Газы из-за взрывных воздушных шаров, которые привели к двум десяткам пожаров на территории страны.

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