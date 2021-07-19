У відповідь на такі дії поліцейські силою розігнали молодих людей. Заворушення відбулися у неділю, 18 липня, на Храмовій горі.

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У цей день там перебували близько 1 700 єврейських паломників.

  • Адже у 2021 році на 18 липня припадає дев'яте ава – національний день жалоби євреїв.

Цього дня зруйнували Перший і Другий Єрусалимські храми, що перебували на території Храмової гори.

  • Зараз там розташовані мусульманські культові споруди - мечеть Аль-Акса і Купол Скелі.

Що цьому передувало

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