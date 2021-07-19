У відповідь на такі дії поліцейські силою розігнали молодих людей. Заворушення відбулися у неділю, 18 липня, на Храмовій горі.

Читайте також На ізраїльське судно в Індійському океані здійснили напад

У цей день там перебували близько 1 700 єврейських паломників.

Адже у 2021 році на 18 липня припадає дев'яте ава – національний день жалоби євреїв.

Цього дня зруйнували Перший і Другий Єрусалимські храми, що перебували на території Храмової гори.

Зараз там розташовані мусульманські культові споруди - мечеть Аль-Акса і Купол Скелі.

Що цьому передувало

На початку травня 2021 року між палестинцями та ізраїльською поліцією виникли сутички. Вони відбулись через протести палестинців проти виселення зі своїх домівок у Східному Єрусалимі.

10 травня між ХАМАС та Ізраїлем почалися ракетні обстріли. За 11 днів протистояння загинуло понад 200 палестинців та десяток ізраїльтян. Перемир'я між сторонами настало 21 травня о 02:00.

У ночі проти 16 червня перемир'я порушили – Ізраїль атакував Сектор Гази через вибухові повітряні кулі, які призвели до двох десятків пожеж на території країни.

До теми ХАМАС зазнав великої шкоди, – ізраїльський журналіст про загострення на Близькому Сході