Падение рынка недвижимости: чего ожидать в условиях финансового кризиса

Цены на недвижимость упали на треть из-за кризиса 2008 и кризиса 2014. Из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 в мире, мировая экономика на пороге кризиса, а некоторые страны уже заявили о ее начале. Как возможный мировой кризис 2020 повлияет на рынок недвижимости разбирался сайт 24 канала вместе с экспертом.

Экономика Украины в ожидании. В Украине объявили карантин, а несколько городов его усилили, закрыв все, кроме продуктовых магазинов, заправок и аптек. Все это – чтобы предотвратить распространение смертельно опасного коронавируса Covid-19. Однако такие действия по всему миру вызвали мировой кризис, который повлияет и на Украину, в том числе и на рынок недвижимости.

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Стоимость жилья в Украине 2020

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках украинских городов колеблется от почти 11,000 в Хмельницком и Кропивницком до почти 30,000 в столице. Традиционно покупка жилья в крупнейших городах (Киев, Одесса, Львов, Харьков, Днепр) обойдется на порядок дороже, чем в меньших областных центрах. Подробнее смотрите на карте.

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Как упала недвижимость в 2008 и 2014?

Чтобы спрогнозировать как будущий кризис повлияет на рынок недвижимости, нужно обратиться к истории.

Рынок недвижимости еще не восстановился после кризиса 2008 и 2014 годов.

Мы проанализировали как изменились цены на недвижимость с 2008 года. После начала финансового кризиса, цены на недвижимость упали более чем на треть. Резкое падение пришлось на 2009, но продолжалось до 2012, когда ситуация более менее стабилизировалась. И это продолжалось не долго, поскольку в 2014-2015 страну охватил новый локальный кризис из-за войны на Востоке и неблагоприятной ситуации на мировом рынке сырья. Опять же, тогда цены на недвижимость в долларовом эквиваленте упали на треть.

В 2018 стоимость недвижимости выросла на 20%, но уже к началу 2019 откатились обратно к стоимости 2017.

Упадет ли стоимость недвижимости в 2020?

После кризиса 2008 и кризиса 2014 цены на рынке недвижимости упали на 30%. Однако на этот раз экономика Украины сильнее, по крайней мере если верить новоназначенному премьеру Денису Шмигалю.

Украина в этот кризис входит гораздо сильнее, чем это было в 2008 году. У нас как никогда большая ликвидность в банках. У нас высокие золотовалютные запасы. У нас есть запас по бюджетному курсу, который запланирован (27 гривен к доллару). У нас достаточно позитивный диалог с МВФ, мы договорились о системное продолжение сотрудничества без изменения каких-либо условий,

– рассказал Шмигаль.

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Такого же мнения и президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита. "Это были разные кризисы и разные были основания для кризисов и правильно власть считает, что таких последствий как были в 2008 году не должно быть. В 2008 был очень спекулятивный рынок недвижимости. В 2014 году у нас был политический кризис, поэтому влияние было другое. В этом году другие основания и другие последствия будут," – объясняет Юрий Пита в комментарии 24 канала.

Мы не ожидаем такого провального сезона как был в 2008 году и даже в 2014. Обвала не будет,

– добавляет Юрий Пита.

Существует ли риск прекращения строительства?

Если гривна сильно упадет, то это повлияет на застройщиков, которые сейчас на этапе строительства. Однако, по мнению эксперта Юрия Питы, это не станет причиной для прекращения строительства. По его словам последние застройки, которые остановились, никоим образом не связанные с увеличением стоимости материалов. Для этого есть другие риски (в частности, неумение правильно просчитать стоимость строительства). Если у застройщиков будут определенные ресурсы для маневра, а у крупных застройщиков они есть, то они выдержат.

Как ипотека повлияет на рынок недвижимости?

В Украине – одни из самых высоких ставок по ипотеке не то, что в Европе, но и во всем мире. Хуже ситуация лишь в Иране, Венесуэле и Аргентине. В Европе же по этому показателю Украина лидирует.

Ранее президент Владимир Зеленский обещал уменьшение ипотечных ставок до 10% уже осенью.

Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень трудная задача, но уже реальная,

— заявил Зеленский.

Однако теперь, при условии мирового кризиса и девальвации гривны, обещание низкой ипотеки может не оправдаться. В то же время эксперт по недвижимости Юрий Пита видит в низкой ипотечной ставке поддержку для рынка недвижимости во время кризиса.

Люди готовы кредитоваться под 10-12%. Если так будет, то это оживит рынок недвижимости. Оно (низшая ставка на ипотечное кредитование – 24 канал) не является спасением, но является поддержкой для рынка недвижимости. Мы на это рассчитываем,

– рассказывает эксперт.

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Сколько нужно экономить, чтобы купить квартиру?

Мы проанализировали средний доход жителей шести крупных городов Украины и среднюю стоимость однокомнатной квартиры, чтобы сравнить насколько быстро можно накопить на покупку квартиры и вот результаты:



Сколько лет нужно копить деньги на квартиру / Инфографика 24 канала

Дешевле всего покупка квартиры обойдется жителям Запорожья, а дольше всего будут собирать деньги львовяне. О том как мы считали читайте в материале.

К слову, в условиях кризиса новостройки становятся более привлекательными, чем жилье на вторичном рынке.

Как правило, когда меняется курс доллара, то есть он растет, то новостройки больше в спросе, поэтому цены не так быстро меняются. Если у человека на руках доллар, то он выгоднее покупает жилье на первичном рынке, где цена в гривне. Поэтому я не думаю, что первичный рынок очень от этого (возможного мирового кризиса - 24 канал) пострадает,

– считает Юрий Пита.

С чего начался кризис?

В Китае зафиксировали новый вид вируса – коронавирус Covid-19. Из-за этого Китай ввел ограничения. Американские компании-гиганты были вынуждены закрыть свои заводы на территории Китая, от чего пошатнули рынок акций.



Китай уменьшил объемы торговли и начал потреблять меньше нефти. Из-за сокращения спроса на рынке нефти, цены начали медленно падать. ОПЕК (страны-экспортеры нефти) решили договориться с Россией и сократить добычу нефти, чтобы вернуть "нормальные" цены. Россия не захотела и из-за этого Саудовская Аравия вызвала обвал цен на рынке нефти на 30%. Это в свою очередь повлекло за собой снижение цен в других сферах, в частности рынках сырья, которые Украина экспортирует.

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