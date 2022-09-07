С 1 октября идти не нужно, – Маляр ответила на часто задаваемые вопросы о военном учете женщин

В Украине с 1 октября женщины должны становиться на воинский учет. Вокруг этой темы много ажиотажа.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она заверила, что пока нет необходимости увеличения войска за счет женщин.

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"1 октября никуда идти не нужно. Ажиотаж связан с тем, что весной 2021 года приняли изменения в закон о воинской обязанности и военной службе, где четко установили, без какой-либо альтернативы, что женщины, специальности которых есть в перечне Минобороны, становятся на воинский учет", – сказала Маляр.

Как отметила заместитель министра, во исполнение нормы о военном учете женщин Генштаб создавал список, а Минобороны утверждало его.

Добровольный подход

Маляр отметила, что когда-то в советские времена был определенный перечень профессий, из-за которых женщины тоже становились на учет. К примеру, медики.

Сейчас в списке для военного учета женщин около 100 специальностей. Согласно этому, они должны были обязательно становиться на учет, но Генштаб, как подчеркнула Маляр, имея совершенно другой опыт, не видит необходимости увеличивать количество женщин, которые находятся на военном учете.

На сегодняшний день Генштаб заявил публично, что они за добровольный подход. То есть за изменение этого принципа, и Минобороны поддерживает эту позицию. Это наше общее мнение. То есть мы можем играть с этим списком. Можем его увеличивать или уменьшать, но это не решает глобальный подход – "обязательно" или "добровольно",

– рассказала Маляр.

Она добавила, что полномасштабная война вносит свои коррективы. Следовательно, имеем то, что сложно было представить до 24 февраля. Речь идет о том, что женщины будут брать детей и вывозить, спасая от ракетных обстрелов.

"Встает вопрос. Если в семье оба родителя или это мать-одиночка и они военнообязанные, то ребенка никто не может вывезти. Мы, по сути, посягаем на право этого ребенка на жизнь. Мы осознаем, что нельзя женщин принудительно лишать возможности, права и даже обязанности материнской спасать своего ребенка", – говорит Маляр.

Нормы могут отсрочить

Замминистра пояснила, что женщины, специальности которых есть в списке, обязательно должны становиться на воинский учет. Это формулировка в законе, означающая императив.

"Неважно, что там в том списке. Мы его сократили в феврале этого года. Для того чтобы системно решить вопрос, нужно внести изменения в закон и написать о добровольности", – сказала Маляр.

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Если изменения в закон не будут приняты, то будет как в прошлом году. То есть, как объясняет Маляр, откладывают еще на год эти нормы. Это означает, что останется обязательная постановка на учет тех, кто в перечне, но в течение года будет условный мораторий.

"Надо будет думать, как выходить на добровольность, потому что нет нужды всех этих женщин обязательно ставить на воинский учет", – подчеркнула она.

Что значит стать на воинский учет

Маляр сказала, что когда говорим о добровольном подходе, то говорится о женщинах, которые мотивированы и в военное время могут быть мобилизованными. В Украине было 2 волны, когда количество женщин в рядах ВСУ увеличивалось – это 2014 год и 2022 год.

"То есть женщины, как и мужчины, мотивируются защитой своего государства. Гендерное равенство заключается в равенстве возможностей. Женщины должны иметь эту возможность. Если говорим о постановке на учет, то это никак не отличается от постановки на учет мужчин. Это не означает, что дальше будет мобилизация. Это значит, что Вооруженные Силы знают, что у них на учете люди", – отметила Маляр.

Маляр о военном учете женщин: смотрите видео