С 11 утра возле "Азовстали" продолжается режим тишины
Источник:телеграм-канал "Азов"
Возле "Азовстали" с 06:00 30 апреля должен был начаться режим тишины. Оккупанты начали придерживаться его с 11:00, он продолжается до сих пор.
Всю ночь по "Азовстали" била вражеская артиллерия. Возникли новые завалы и разрушения. Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар с позывным "Калина".
Важно Из-под завалов "Азовстали" достают женщин и детей, есть надежда, что их также эвакуируют
Из "Азовстали" эвакуируют гражданских и раненых
Паламар рассказал, что приезда эвакуационной колонны ждали с 06:00. Она приехала в 18.25.
По состоянию на 19.40 из-под завалов вышли 20 гражданских. Это женщины и дети. Они должны отправиться в направлении Запорожья.
Украинские военные дальше извлекают из-под завалов гражданских. "Калина" надеется, что этот процесс продолжится и удастся эвакуировать всех мирных людей.
Какая ситуация с ранеными
Паламар подчеркнул, что раненые нуждаются в неотложной медицинской помощи.
Неизвестно, почему их не забирают, но о них совсем не идет речь относительно эвакуации на подконтрольную Украине территорию,
– отметил "Калина".
Азовцы просят обеспечить выезд не только для гражданских, но и для раненых бойцов. Напомним, что в бункерах "Азовстали" более 600 раненых бойцов.
В Мариуполе – катастрофа
Город более 2 месяцев находится в блокаде. Украина постоянно требовала в России открыть гуманитарные коридоры, чтобы вывезти из Мариуполя всех наших людей. Украинская делегация даже была готова поехать в город для переговоров при посредничестве любого международного института. Однако оккупанты не шли на компромиссы.
Накануне россияне нанесли удар по военному госпиталю. Все, что могло понадобиться пострадавшим и больным, уничтожено. Не хватает ни еды, ни воды. Также нет лекарства.
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