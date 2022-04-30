С 11 утра возле "Азовстали" продолжается режим тишины

Возле "Азовстали" с 06:00 30 апреля должен был начаться режим тишины. Оккупанты начали придерживаться его с 11:00, он продолжается до сих пор.

Всю ночь по "Азовстали" била вражеская артиллерия. Возникли новые завалы и разрушения. Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар с позывным "Калина".

Важно Из-под завалов "Азовстали" достают женщин и детей, есть надежда, что их также эвакуируют

Из "Азовстали" эвакуируют гражданских и раненых

Паламар рассказал, что приезда эвакуационной колонны ждали с 06:00. Она приехала в 18.25.

По состоянию на 19.40 из-под завалов вышли 20 гражданских. Это женщины и дети. Они должны отправиться в направлении Запорожья.

Украинские военные дальше извлекают из-под завалов гражданских. "Калина" надеется, что этот процесс продолжится и удастся эвакуировать всех мирных людей.

Какая ситуация с ранеными

Паламар подчеркнул, что раненые нуждаются в неотложной медицинской помощи.

Неизвестно, почему их не забирают, но о них совсем не идет речь относительно эвакуации на подконтрольную Украине территорию,

– отметил "Калина".

Азовцы просят обеспечить выезд не только для гражданских, но и для раненых бойцов. Напомним, что в бункерах "Азовстали" более 600 раненых бойцов.