Польша официально ввела дополнительные ограничения на въезд россиян

В Польше были введены дополнительные ограничения на въезд россиян. Это решение было принято после договоренностей между Польшей, Эстонией, Литвой и Латвией.

Соответствующее постановление 19 сентября подписал глава МИД Польши Мариуш Каминский. Он заявил, что для россиян будут действовать новые ограничения на въезд.

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Польша ввела новые ограничения для граждан россии

Сегодня (речь идет о 19 сентября – 24 канал) я подписал постановление, усиливающее ограничение въезда в Польшу для граждан россии. Это результат взаимных договоренностей между Польшей, Эстонией, Литвой и Латвией,

– написал Мариуш Каминский.

Он объяснил, что только широкие, жесткие санкции могут повлиять на путинский режим.

Россияне больше не попадут в ЕС через страны Балтии и Польши

С 19 сентября россияне больше не смогут заехать в Эстонию, Латвию, Литву или Польшу с целью туризма, спорта или посещения культурных мероприятий.

Более того, для этих стран не будет действовать шенгенская виза, которую имеют жители страны-оккупанта. Кроме того, страны Балтии и Польша:

больше не будут выдавать краткосрочных туристических виз россиянам;

не будут пускать россиян даже с территории Евросоюза.

Предварительно известно, что последней сухопутной границей, которой россияне могут воспользоваться, чтобы попасть в Евросоюз, является Финляндия.

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