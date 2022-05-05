С 24 февраля Россия выпустила более 1300 ракет по территории Украины

Во время войны против Украины россияне нанесли нашим городам большие разрушения. Одним из способов достижения этой цели стали ракеты.

Российские оккупанты активно используют свои ракеты для обстрелов мирных украинских городов. Враг пытается нанести разрушения гражданской инфраструктуре и помешать активной работе тылов, которые делают все возможное для того, чтобы помочь своей героической армии прогнать врага с украинской земли.

Читайте также Все хотели надрать зад России, но никто не отважился, а у нас не было выбора, – Кулеба

Ракетные обстрелы российских оккупантов

Как сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, с начала войны против Украины Россия совершила более 1300 запусков ракет по украинским территориям. От ракетных обстрелов оккупантов пострадали абсолютно все регионы Украины.

Не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги

Бывают случаи, когда украинцы не реагируют на сигнал воздушной тревоги. Мол, поскольку раньше ничего не "прилетало", то и сейчас не стоит ждать опасности.

Такое поведение опасно для вашей жизни! Сигнал воздушной тревоги в первую очередь создан для того, чтобы каждый немедленно узнал об опасности и оперативно ушел в укрытие.

Россияне увеличивают интенсивность ракетных обстрелов, поэтому не стоит пренебрегать своей жизнью из-за элементарной лени. Воздушная тревога спасает жизнь, поэтому следует всегда пользоваться такой возможностью.

Россия готовится к 9 мая: чего ждать

Известно, что для россиян День победы является едва ли не самым большим праздником. Соответственно, к его наступлению враг будет наносить все больше ударов, пытаясь одержать как можно больше "побед".

О возможных провокациях россиян на 9 мая сообщили в МВД. В частности, советник министра Вадим Денисенко настойчиво просит украинских граждан не устраивать массовые мероприятия и отказаться от выезда на природу. Также он добавил, что вероятность усиленного ракетного обстрела мирных городов очень высока.

Поскольку похвастаться особыми успехами в Украине российская армия не может, в Кремле рассматривают возможность аннексии оккупированных территорий. В частности, речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской областей.

Смотрите также – Россия готовит провокации на 9 мая в украинских городах