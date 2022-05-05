Російські окупанти активно використовують свої ракети для обстрілів мирних українських міст. Ворог намагається завдати руйнувань цивільній інфраструктурі та завадити активній роботі тилів, які роблять усе можливе для того, щоб допомогти своїй героїчній армії прогнати ворога з української землі.

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Ракетні обстріли російських окупантів

Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, з початку війни проти України Росія здійснила понад 1300 запусків ракет по українських територіях. Від ракетних обстрілів окупантів постраждали абсолютно усі регіони України.

Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги

Трапляються випадки, коли українці не реагують на сигнал повітряної тривоги. Мовляв, оскільки раніше нічого не "прилітало", то й зараз не варто чекати небезпеки.

Така поведінка є небезпечною для вашого життя! Сигнал повітряної тривоги у першу чергу створений для того, щоб кожен негайно дізнався про небезпеку та оперативно пішов в укриття.

Росіяни збільшують інтенсивність ракетних обстрілів, тому не варто нехтувати своїм життям через елементарну лінь. Повітряна тривога рятує життя, тож варто завжди користатися такою можливістю.

Росія готується до 9 травня: чого чекати

Відомо, що для росіян День перемоги є чи не найбільшим святом. Відповідно, до його настання ворог завдаватиме все більше ударів, намагаючись здобути якомога більше "перемог".

Про ймовірні провокації росіян на 9 травня повідомили у МВС. Зокрема, радник міністра Вадим Денисенко наполегливо просить українських громадян не влаштовувати масових заходів та відмовитися від виїзду на природу. Також він додав, що ймовірність посиленого ракетного обстрілу мирних міст дуже висока.

Оскільки похизуватися особливими успіхами в Україні російська армія не може, у Кремлі розглядають можливість анексії окупованих територій. Зокрема, йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську та частину Запорізької областей.

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