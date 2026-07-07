Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

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Что известно о позициях С-400, которые удалось обнаружить в Крыму?

По словам представителей движения, агентам удалось зафиксировать расположение объекта и собрать актуальную информацию о его деятельности и размещении военной техники.

В "АТЕШ" отметили, что дивизион вблизи Евпатории является одним из двух комплексов С-400, прикрывающих западную часть оккупированного полуострова. С 2018 года на этих позициях постоянно дежурят пусковые установки "Триумф", предназначенные для противодействия воздушным атакам, в частности ударам украинских беспилотников.

Позиции С-400, обнаруженные в Крыму / Фото "Атеш"

В движении напомнили, что в сентябре 2023 года одна из батарей этого комплекса уже была поражена украинскими силами. По их словам, после восстановления российские военные вновь используют эти позиции для боевого дежурства.

Также "АТЕШ" утверждает, что отдельные военнослужащие российских подразделений противовоздушной обороны в Крыму сами выходят на связь с партизанами, сообщая информацию об условиях службы и расположении военной техники.

По данным движения, всю собранную в ходе разведки информацию уже оперативно передали Силам обороны Украины для дальнейшего использования.

Напомним, ранее агенты движения "Атеш" во временно оккупированном Крыму обнаружили три российских военных объекта, обеспечивающих работу систем космической связи и управления военными спутниками. Наиболее укрепленный объект расположен в Витино, где зафиксирована усиленная охрана и значительное присутствие военных.

Кроме того, партизаны заявили о диверсии в российском Таганроге, в результате которой была повреждена электроподстанция, питающая оборонный завод "Атлант-Аэро". По их словам, из-за аварийного отключения электроэнергии предприятие, производящее беспилотники и комплектующие к ним, временно приостановило работу.