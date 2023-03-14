Все погибли, – командир воина, которого расстреляли после "Слава Украине", о трагическом дне

Командир Александра Мациевского, которого россияне расстреляли после слов "Слава Украине", рассказал, что происходило у них в батальоне в тот трагический день. По его словам, тогда погибла вся пошедшая на задание группа.

Командир заметил ТСН, что тогда была тяжелая и напряженная ситуация. Группа вместе со снайпером Мациевским пошла на задание, сообщает 24 канал.

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Что произошло в день расстрела Мациевского

Командир рассказал, что группа из пяти украинских военных, включая Героя Украины, выдвинулась на задачу и вступила в бой с превосходящими силами противника в Донецкой области.

Ситуация была трудная, напряженная. К сожалению, мы потеряли связь с группой, в которой находился Александр. Как оказалось потом – все погибли в этой группе,

– рассказал командир.

Он не раскрыл своего лица, однако отметил, что сразу забрать тела пятерых военнослужащих не удалось. Их вернули домой уже позже – во время обмена.

Экспертизу ДНК делать не пришлось, ведь военного узнала мать и побратимы. У него были бессчетные пулевые ранения. Также Александра Мациевского удалось идентифицировать по шраму на брови и шевроне, который подарил командир.

Последний заметил, что Мациевский был человеком без опыта, но это компенсировалось тем, что он был ответственным, на него можно было положиться. Хотя и характер у военного был не простой.

Расстрел оккупантами Героя Украины Мациевского