В Киеве с аллеи городов-героев демонтировали названия Москвы, Минска и Новороссийска

Музей войны 27 декабря демонтировал с аллеи городов-героев буквы, которыми выложены названия Москвы, Минска и Новороссийска. А также изображение советской медали "Золотая звезда".

Ранее музей инициировал обследование бронзовых рельефов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

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Почему названия городов решили демонтировать

По данным музея, специалисты Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины провели исследования и сформировали "Паспорт обследования состояния сохранности бронзовых накладных элементов медалей "Золотая Звезда" и текстовых надписей". Они обосновали необходимость их демонтажа и проведения реставрации.

Вместе с реновацией музейного пространства, произошло и переосмысление одного из основополагающих пропагандистских мифов советского тоталитарного режима,

– говорят в музее.

Демонтаж названий городов с аллеи городов-героев в Киеве / фото Музея войны

Там отмечают, что термин "Город-Герой" в Советском Союзе ввели 8 мая 1965 года. Однако не было определено никаких критериев по работе комиссий, которые принимали решение о присвоении этого звания.

В музее также добавляют, что награждение городов имели хаотичный характер и использовались сугубо в идеологических целях.