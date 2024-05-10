С Черного моря налетели несколько групп "Шахедов": под прицелом Одесская и Николаевская области
Российские захватчики поздно ночью 10 мая запустили свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого тревоги раздавались в ряде областей нашего государства.
Под прицелом врага были, в частности, Одесская и Николаевская области. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревогеОбратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области. Воздушные силы отметили, что по состоянию на сейчас группы БПЛА находятся в Николаевской области, летят курсом на север. Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Николаевская область – движение ударных БпЛА с Черного моря. Воздушные силы предупредили об очередной группе вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Воздушные силы предупредили Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую области об угрозе применения ударных БПЛА.
Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.
Воздушные силы отметили, что по состоянию на сейчас группы БПЛА находятся в Николаевской области, летят курсом на север.
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Николаевская область – движение ударных БпЛА с Черного моря.
Воздушные силы предупредили об очередной группе вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
Воздушные силы предупредили Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую области об угрозе применения ударных БПЛА.