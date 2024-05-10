С Черного моря налетели несколько групп "Шахедов": под прицелом Одесская и Николаевская области

10 мая 2024, 02:15
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Российские захватчики поздно ночью 10 мая запустили свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого тревоги раздавались в ряде областей нашего государства.

Под прицелом врага были, в частности, Одесская и Николаевская области. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

02:53, 10 мая

Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.

02:49, 10 мая

Воздушные силы отметили, что по состоянию на сейчас группы БПЛА находятся в Николаевской области, летят курсом на север.

02:24, 10 мая

Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях:

  • Одесская;
  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Луганская;
  • АР Крым.

Воздушная тревога 10 мая / Скриншот 24 Канала

01:46, 10 мая

Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

01:43, 10 мая

Николаевская область – движение ударных БпЛА с Черного моря.

01:28, 10 мая

Воздушные силы предупредили об очередной группе вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

23:50, 09 мая

Воздушные силы предупредили Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую области об угрозе применения ударных БПЛА.

Автор: Владислав Кравцов