Врагу "светят" только пакеты: с главной площади Мариуполя исчез российский флаг
7 января 2023, 17:11Читати новину українською
Источник:Андрющенко Time
Мариуполь – это Украина. Был, есть и будет. Местные жители продолжают постоянно показывать российским оккупантам, что у них нет никаких шансов во временно оккупированном городе.
Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя – сообщил новость 7 января. Он добавил, что мариупольское сопротивление поздравляет Украину с Рождеством.
Обратите внимание Стрельба между оккупантами происходит постоянно, – Андрющенко сказал, кого убили
И к хорошим новостям. В Мариуполе срезали российскую тряпку на главной площади Свободы. Снова. Мариупольское Сопротивление поздравляет с Рождеством Украину и говорит, что в р*сне в городе что-то с лицом,
– заявил Андрющенко.
СМИ опубликовали шокирующие данные о Мариуполе
- В AP заявили, что во временно оккупированном Мариуполе обнаружили более 10 тысяч новых могил. В самом городе и в его окрестностях их – более 10 тысяч.
- Большинство новых могил расположены на кладбище "Старый Крым". Об этом свидетельствуют спутниковые фото, сделанные с начала марта по декабрь 2022 года.
- Некоторые из могил – обозначены не одним номером. Это потенциально свидетельствует о том, что в них могут быть похоронены несколько человек.