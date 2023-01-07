Врагу "светят" только пакеты: с главной площади Мариуполя исчез российский флаг

Мариуполь – это Украина. Был, есть и будет. Местные жители продолжают постоянно показывать российским оккупантам, что у них нет никаких шансов во временно оккупированном городе.

Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя – сообщил новость 7 января. Он добавил, что мариупольское сопротивление поздравляет Украину с Рождеством.

Обратите внимание Стрельба между оккупантами происходит постоянно, – Андрющенко сказал, кого убили

И к хорошим новостям. В Мариуполе срезали российскую тряпку на главной площади Свободы. Снова. Мариупольское Сопротивление поздравляет с Рождеством Украину и говорит, что в р*сне в городе что-то с лицом,

– заявил Андрющенко.

СМИ опубликовали шокирующие данные о Мариуполе

В AP заявили, что во временно оккупированном Мариуполе обнаружили более 10 тысяч новых могил. В самом городе и в его окрестностях их – более 10 тысяч.

Большинство новых могил расположены на кладбище "Старый Крым". Об этом свидетельствуют спутниковые фото, сделанные с начала марта по декабрь 2022 года.

Некоторые из могил – обозначены не одним номером. Это потенциально свидетельствует о том, что в них могут быть похоронены несколько человек.

Украина обязательно вернет все временно оккупированные города и села. К ним вернется украинский флаг и безопасность для всех жителей.