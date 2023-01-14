С Юга летят ракеты на Винницкую область, есть угроза ракетного удара на Житомирщине, – ОВА

В субботу, 14 января, оккупанты снова массово запускают ракеты по территории Украины. Украинская ПВО успешно работает в нескольких областях.

Глава винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что россияне запустили ракеты с Юга. Жителей области просят находиться в укрытиях, поскольку есть угроза ракетного удара.

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В области слышали взрывы

Впоследствии местные жители сообщили, что слышали звуки взрывов. Возможно, это была работа ПВО.

Борзов напомнил, что враг использует несколько волн ракетных атак. Первая – для выявления средств ПВО. Поэтому он призвал жителей не игнорировать тревогу и публиковать работу нашей противовоздушной обороны.

Кроме того, глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко предостерег, что некоторые ракеты приближаются к границам Житомирской области.

Россияне с утра атаковали Киев

Во время тревоги утром 14 января Россия атаковала Киев и Киевскую область. Виталий Кличко сообщил, что обломки ракеты упали в Голосеевском районе Киева. Там загорелся пожар, который удалось оперативно погасить.

Глава ОВА Алексей Кулеба отметил, что в результате утренней атаки повреждены 18 частных домов. Изуродованные крыши и окна. Экстренные службы работают на месте. Предварительно, без пострадавших.

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В Николаевской области работает ПВО. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким. "ПВО открыли счет", – отметил он.

Также о работе ПВО на территории Одесского района сообщили в местном ОВД.

Об угрозе ракетного удара во Львовской области написал глава ОВА Козицкий.

На Днепропетровщине и Хмельнитчине успешно сработало ПВО. Однако зафиксировали попадание ракеты в жилой дом в Днепре. Под завалами оказались люди.

В Харьковской области россияне попали в объект критической инфраструктуры, поэтому в области ввели аварийные отключения света.

Взрывы около 15:40 слышали в Ивано-Франковской области.

По состоянию на 15:00, Россия вывела в Черное море 5 ракетоносителей с общим залпом 36 калибров. По всей Украине раздается воздушная тревога, людей призывают не игнорировать правила безопасности и находиться в укрытиях.