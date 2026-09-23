Об этом во время выступления на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Масштабы дроновых атак и цель агрессора

По словам главы государства, из более чем двух тысяч выпущенных ракет свыше 950 были именно баллистическими. Глава государства отдельно подробно рассказал об интенсивности запусков вражеских беспилотных летательных аппаратов против гражданской инфраструктуры и населения.

К тому же, "они (россияне – 24 Канал) каждый час запускают реактивные ракеты типа "Шахед". Мы боремся с ними 24 часа в сутки семь дней в неделю", – сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что из более чем 63 тысяч ударных дронов различных типов более 7700 составляли реактивные дроны-камикадзе.

"Это делается для того, чтобы усложнить жизнь экономике и нарушить наш повседневный ритм. Они мешают детям в школе. Выдержали бы ваши страны нечто подобное? Украина не выбирала эту войну", – резюмировал президент Украины.

В целом же во время выступления Владимир Зеленский также заявил, что мир должен замедлить стремительное развитие вооружений, созданных для уничтожения людей, прежде чем человечество вступит в новую эру.

Он отметил, что уже в следующем году может возникнуть реальная ситуация, при которой решения на поле боя будут принимать не только люди, но и искусственный интеллект. По словам президента Украины, установить мир нужно до того, как мир достигнет этой опасной границы.

При этом Путин по-прежнему ставит целью захват больших украинских городов – Одессы, Днепра и Харькова. Однако кремлевский диктатор не ограничивается одной Украиной. В его планах, по словам Зеленского, могут быть также Молдова, Польша и страны Балтии – эти государства подвергаются угрозам со стороны страны-террористки.