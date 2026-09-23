Про це під час виступу на загальних дебатах Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заявив президент України Володимир Зеленський.

Масштаби дронових атак та мета агресора

За словами глави держави, із понад двох тисяч випущених ракет понад 950 були саме балістичними. Глава держави окремо деталізував інтенсивність запусків ворожих безпілотних літальних апаратів проти цивільної інфраструктури та населення.

До того ж, "вони (росіяни – 24 Канал) щогодини запускають реактивні ракети типу шахед. Ми боремося з ними 24 години на добу сім днів на тиждень", – сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що з понад 63 тисяч ударних дронів різних типів більше ніж 7700 становили реактивні дрони-камікадзе.

"Це робиться для того, щоб ускладнити життя економіці та порушити наш повсякденний ритм. Вони заважають дітям у школі. Чи витримали б ваші країни щось подібне? Україна не обирала цю війну", – резюмував президент України.

Загалом же, під час виступу Володимир Зеленський також заявив, що світ має уповільнити стрімкий розвиток озброєнь, створених для знищення людей, перш ніж людство вступить у нову еру.

Він зазначив, що вже наступного року може виникнути реальна ситуація, за якої рішення на полі бою ухвалюватимуть не лише люди, а й штучний інтелект. За словами президента України, встановити мир потрібно до того, як світ досягне цієї небезпечної межі.

При цьому, Путін досі має на меті захоплення великих українських міст – Одеси, Дніпра й Харкова. Проте лише Україною кремлівський диктатор не обмежується. У його планах, за словами Зеленського, може бути також Молдова, Польща й країни Балтії – ці держави зазнають погроз з боку країни-терористки.