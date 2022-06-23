С начала месяца Россия 320 раз обстреляла Черниговщину и Сумщину

Россия продолжает удерживать подразделения отдельных сил возле границы Украины. Войска агрессора намеренно это делают для отвлечения внимания ВСУ и при этом обстреливают Сумщину и Черниговщину.

Украина не фиксирует со стороны России формирования сил для ударного наступления

Об этом во время брифинга заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает 24 канал. По его словам, только в июне россияне в 320 раз обстреляли Сумскую и Черниговскую области.

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В то же время, Андрей Демченко подчеркнул, что украинская сторона не наблюдает со стороны России формирования сил для повторного ударного наступления.

Россия продолжает удерживать подразделения отдельных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Это делается для демонстрации сил и отвлечения наших сил обороны. Формирование врагом сил для ударного наступления пока не наблюдается. Оккупант не прекращает обстрелы Черниговщины и Сумщины. Только с начала месяца ГПСУ зафиксировали 320 обстрелов этих территорий,

– рассказал он.

Оккупанты 22 июня снова обстреляли Сумщину

Спикер Госпогранслужбы сообщил, что 22 июня Россия со своей территории открыла огонь по Юнакиевской общине в Сумской области. Враг вел обстрелы из автоматического стрелкового оружия.

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Также со стороны российского села Теткино, как отметил Демченко, враг обстрелял минометами, вероятнее всего калибра 120 мм, один из населенных пунктов в Белопольской общине, тоже на Сумщине.

В результате этого обстрела повреждена гражданская инфраструктура, функционирующее медучреждение, медицинская, сельскохозяйственная и частная автомобильная техника, ранены несколько домашних животных,

– рассказал спикер Госпогранслужбы.

Предыдущие обстрелы Сумщины и Черниговщины

В ночь на 22 июня россияне вели огонь по Сумской области, который продолжился и утром. Под удар попали Эсманская и Новослободская общины. В общей сложности зафиксировали 20 "прилетов".

В Черниговской области в ночь на 23 июня россияне обстреляли из минометов подразделения украинских пограничников возле села Гремяч. В результате обстрела обошлось без потерь с украинской стороны.

В Сумской области под огнем врага оказались 4 района области. Российские войска били из разных видов оружия – зафиксировали около сотни артиллерийских "прилетов".

Из-за обстрелов повреждены дома мирных жителей, Атинский психоневрологический интернат, водонапорная башня, электросети, а также ферма, на которой пострадали животные.

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