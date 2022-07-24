С Орбаном может что-то произойти, – Фейгин допустил последствия скандальных заявлений премьера

Скандальные заявления премьера Венгрии Виктора Орбана могут привести к неожиданным последствиям. Происхождением его богатств уже интересуются соответствующие европейские структуры.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, Орбан давно "замахинован" в разные соглашения, поэтому он так благосклонно и относится к россии. Но терпение Запада не бесконечно.

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Орбаном уже интересуются

Как отметил Фейгин, соответствующие европейские структуры уже изучают происхождение богатств Виктора Орбана и его приспешников. Этим якобы занимается главный прокурор Евросоюза Лаура Кэвеши. Если там докажут, что он коррупционер, то последствия для Орбана будут ужасающими.

Кроме того, правозащитник считает, если власти Венгрии не изменят свое поведение, то так когда-то можно дойти и до "вылета" из Евросоюза.

Потому что терпение Запада не бесконечно. С этим играть можно, но до определенного предела. Можно так выпасть и из Европейского Союза,

– отметил Фейгин.

Он добавил, что почти все из окружения Орбана, что интересно, выходцы из комсомола.

Фейгин о скандальном заявлении Орбана: смотрите видео

Напомним, ранее Виктор Орбан снова попал в неловкое положение с возмутительным заявлением. Он заявил, что, вводя санкции против россии, европейская экономика "выстрелила себе в легкие и задыхается". Венгр считает, что санкции никак не помогают Украине, но способны добить Европу. Поэтому ЕС должен встать между Украиной и россией и разработать новый план переговоров.

В украинском МИДе жестко отреагировали на это заявление. Там заявили, что Европа оказалась в кризисе не из-за санкций, а из-за гибридной войны, которую устроила россия.