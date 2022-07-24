Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, Орбан давно "замахінований" в різні угоди, тому й він так прихильно ставиться до росії. Але терпіння Заходу не нескінченне.

До теми Угорщина попросила у росії додаткові 700 мільйонів кубометрів газу

Орбаном вже цікавляться

Як зазначив Фейгін, відповідні європейські структури вже вивчають походження багатств Віктора Орбана та його посіпак. Цим нібито займається навіть головний прокурор Євросоюзу Лаура Кевеші. Якщо там доведуть, що він корупціонер, то наслідки для Орбана будуть жахливими.

Крім того, правозахисник вважає, якщо влада Угорщини не змінить свою поведінку, то так колись можна дійти і до "вильоту" з Євросоюзу.

Бо терпіння заходу не нескінченне. З цим грати можна, але до певної межі. Можна так випасти із Європейського Союзу, – зазначив Фейгін.

Він додав, що майже всі з оточення Орбана, що цікаво, є вихідцями з комсомолу.

Фейгін про скандальну заяву Орбана: дивіться відео

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан знову осоромився з обурливою заявою. Він заявив, що, вводячи санкції проти Росії, європейська економіка "вистрілила собі в легені та задихається". Угорець вважає, що санкції ніяк не допомагають Україні, але здатні добити Європу. Тому ЄС повинен встати поміж Україною та росією і розробити новий план переговорів.

В українському МЗС жорстко відреагували на цю заяву. Там заявили, що Європа опинилася в кризі не через санкцій, а через гібридну війну, яку влаштувала росія.