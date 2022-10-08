С подрывом Крымского моста россияне потеряли до 75% логистических возможностей, – аналитик

Очевидно, дела у россиян на временно оккупированных территориях не будут улучшаться. А повреждение Крымского моста создает предпосылки для более продуктивного наступления ВСУ на Юге Украины.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что для россиян на правом берегу Херсона ситуация складывается плохо, мягко говоря.

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По словам аналитика, оккупанты несут потери и отступают с позиций и вынуждены бежать под давлением наших защитников.

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"Очевидно, россияне возлагали большие надежды на подход резервов именно с территории временно оккупированного Крыма и этих мобилизованных, которых должны перебросить дальше", – говорит Мусиенко.

Понятно, что на время логистические маршруты нарушены и это замедлит темп российских захватчиков.

Наладить поставки, которые шли через Крымский мост через Мариуполь или Бердянск – в полном объеме невозможно,

– добавляет специалист.

Александр Мусиенко отмечает, что то количество техники, которая проходила через оккупированный Крым – около 75% всей поставки, если не больше. Через Крым шли и цистерны с горючим и оружие.

А теперь, говорит аналитик – россияне без этого обеспечения, и это значит, что проблемы будут уже с обеспечением среднего тыла.

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