После попытки мятежа с руководителя наемников "Вагнера" Евгения Пригожина сняли все обвинения. Уголовные дела, возбужденные 23 июня, закрыты.

Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ, сообщает 24 Канал. Однако руководитель вагнеровцев отправится в Белорусь.

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Что Пригожин будет делать в Беларуси

Очевидно, Кремль решил отправить Пригожина в ссылку Александру Лукашенко. Вероятно, это часть достигнутых договоренностей между самопровозглашенным президентом и руководителем наемников. Однако рупор Кремля говорит, что ему неизвестно, чем Пригожин будет там заниматься.

Уголовное производство против Пригожина будет прекращено, он пойдет в Беларусь,

– заявил Песков.

Гарантией того, что Пригожин отправится в Беларусь живым спикером Кремля назвал слово Путина.

Кроме того, спикер Путина заявил, что якобы вопрос кадровых перестановок в российском минобороны в ходе переговоров с Пригожиным не поднимался.

Относительно вагнеровцев, участвовавших в мятеже, Песков подтвердил, что они получат амнистию как участники войны. Кроме того, по его словам, часть наемников хочет подписать контракты по минобороны.

В ходе расследования против Пригожина у него провели обыски, в ходе которых обнаружили слитки золота, белый порошок, валюту, оружие и поддельные документы на разные имена с фото руководителя наемников.

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А что из Шойгу

Если верить Пескову, то Сергей Шойгу остается в должности министра обороны страны-террориста. Однако накануне террорист Гиркин заявил, что своей начали в результате мятежа Пригожина лишился фактически второй человек в государстве.

Конечно, вторым человеком можно назвать премьер-министра, главу МИД или госдумы, руководителя Генштаба и т.д. Однако в контексте того, что причиной восстания вагнеровцев стал длительный конфликт Пригожина по минобороны России – вероятно, речь идет именно о Шойгу. Впрочем, официальных сообщений о его увольнении пока нет.