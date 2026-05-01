С утра враг запустил по Украине более 400 дронов: как отработали силы ПВО
- Россия 1 мая запустила по Украине 409 ударных дронов, из которых 250 были "Шахеды".
- Силы ПВО Украины сбили или подавили 388 дронов, зафиксировано попадание 16 дронов на 6 локациях.
С утра 1 мая Россия запустила по Украине более 400 ударных дронов. Силы ПВО смогли сбить основное количество.
Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.
Как отработала ПВО днем 1 мая?
Россия атаковала Украину 409 ударными дронами днем 1 мая. Это были "Шахеды", "Герани", "Италмас" и беспилотники других типов.
Их запускали с направлений: Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – Россия, ТОТ Донецк, Гвардейское – ТОТ АР Крым, около 250 из них – "Шахеды".
По предварительным данным, по состоянию на 15:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 388 вражеских БпЛА.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 16 дронов на 6 локациях, а также падение обломков на 11.
В Украине работает частная ПВО
К проекту частной ПВО присоединились 24 компании из разных областей Украины для защиты от вражеских дронов. Она координируется Воздушными Силами ВСУ.
В частности, в апреле на Харьковщине частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед", который летел со скоростью более 400 километров в час.