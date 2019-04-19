С чего началась история дебатов на Олимпийском: все, что известно

Двое кандидатов в президенты договаривались о встрече через социальные сети, записывали видеообращения, вызвали друг друга на анализы. В конце концов, самое ожидаемое событие превратилось в самое настоящее шоу. Все, что известно о президентских дебатах 2019 – читайте в материале 24 канала.

Начало

В ночь выборов, 31 марта, Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты. Тогда четкого ответа от штаба ЗЕ команды не получили. И вот, уже через несколько дней лидер президентской гонки записал первое видео.

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Большая поддержка избирателей в первом туре добавила Владимиру Зеленскому еще большей уверенности. На сленге он поставил действующему президенту ультиматум: дебаты должны проводиться на стадионе "Олимпийский" и с открытых трибун.

Смотрите видео: Зеленский приглашает Порошенко на дебаты

Именно в этом видеообращении появилась вирусная фраза "Думай те", а также впервые прозвучало требование сдачи анализов.

Ответ Петра Порошенко

С ответом оппонент шоумена не замедлил. Уже ночью Петр Порошенко опубликовал видео из-под Администрации президента. Безусловно, с точки зрения операторской работы команда гаранта отстает. Действующий гарант берет тем, на чем хорошо разбирается – красным словечком, уверенным тоном, риторикой.

Смотрите видео: Петр Порошенко ответил Владимиру Зеленскому

Гарант упрекнул противника, что тот не знаком с законодательством. Мол, правила дебатов прописаны в законе и должны проводиться в студии Общественного вещателя. Однако интригу гарант держал до последнего и в конце концов произнес историческое "Стадион так стадион. Я жду".

Шоу с анализами

После этого кандидаты начали выполнять условия, а начать решили со сдачи анализов.

Порошенко и Зеленский сдают анализы

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Подготовка к дебатам

Каждый из кандидатов упрямо настаивал на своем графике проведения дебатов. Порошенко звал Зеленского на стадион 14 апреля, а шоумен настаивал на предусмотренном в законодательстве дате – 19 апреля.

Наконец президент Украины пришел 14 апреля и дебатировал наедине с украинцами. Хотя и знал, что оппонента, скорее всего, там не встретит, потому что Владимир Зеленский в то время находился во Франции, где у него была встреча с Эммануэлем Макроном.

Дебаты Порошенко 14 апреля

Непосредственно в день дебатов, 19 апреля, штабы кандидатов не могли договориться о едином месте. Зеленский твердо собирался идти на стадион, а Порошенко – на Общественное. В итоге действующий гарант приехал на НСК "Олимпийский", где и встретился со своим оппонентом, а в 21:00 посетил студию Общественного, где дебатировал наедине еще час.

О главных цитатах кандидатов в президенты на дебатах – читайте здесь.

О том, как проходили дебаты на стадионе – смотрите здесь.

Смотрите видео: история дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко