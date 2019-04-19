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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      З чого почалася історія дебатів на Олімпійському: все, що відомо

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      З чого починалася історія дебатів на Олімпійському
      З чого починалася історія дебатів на Олімпійському / 24 канал

      Двоє кандидатів у президенти домовлялися про зустріч через соціальні мережі, записували відеозвернення, викликали одне одного на аналізи. Зрештою, найочікуваніша подія перетворилася на справжнісіньке шоу. Все, що відомо про президентські дебати 2019 – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Початок

      У ніч виборів, 31 березня, Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на дебати. Тоді чіткої відповіді від штабу ЗЕ команди не отримали. І от, вже за кілька днів лідер президентських перегонів записав перше відео. 

      Читайте також: Дебати Зеленського і Порошенка: головні цитати кандидатів у президенти

      Неабияка підтримка виборців у першому турі додала Володимиру Зеленському ще більшої впевненості. Мовою сленгу він поставив чинному президенту ультиматум: дебати мають проводитися на стадіоні "Олімпійський" та за відкритих трибун. 

      Дивіться відео: Зеленський запрошує Порошенка на дебати

      Саме у цьому відеозверненні з'явилася вірусна фраза "Думай те", а також вперше пролунала вимога здачі аналізів. 

       

      Відповідь Петра Порошенка

      З відповіддю опонент шоумена не забарився. Вже вночі Петро Порошенко опублікував відео з-під Адміністрації президента. Безумовно, з точки зору операторської роботи команда гаранта пасе задніх. Чинний гарант бере тим, на чому добре знається – красним слівцем, впевненим тоном, риторикою.

      Дивіться відео: Петро Порошенко відповів Володимиру Зеленському

      Гарант дорікнув супротивнику, що той не знайомий з законодавством. Мовляв, правила дебатів прописані у законі та мають проводитися у студії Суспільного мовника. Проте інтригу гарант тримав до останнього і зрештою вимовив історичне "Стадіон так стадіон. Я чекаю".

      Шоу з аналізами

      Після цього кандидати почали виконувати умови, а розпочати вирішили зі здачі аналізів. 

      Порошенко та Зеленський здають аналізи
      Порошенко та Зеленський здають аналізи

      Читайте також: Аналізи Порошенка та Зеленського повезуть у США

      Підготовка до дебатів

      Кожен з кандидатів вперто наполягав на своєму графіку проведення дебатів. Порошенко кликав Зеленського на стадіон 14 квітня, а шоумен наполягав на передбаченій у законодавстві даті – 19 квітня.

      Зрештою президент України прийшов 14 квітня та дебатував наодинці з українцями. Хоча і знав, що опонента, швидше за все, там не зустріне, бо Володимир Зеленський у той час перебував у Франції, де мав зустріч з Еммануелем Макроном.

      Дебати Порошенка 14 квітня
      Дебати Порошенка 14 квітня

      Безпосередньо у день дебатів, 19 квітня, штаби кандидатів не могли домовитися про єдине місце. Зеленський твердо збирався йти на стадіон, а Порошенко – на Суспільне. Зрештою чинний гарант приїхав на НСК "Олімпійський", де і зустрівся зі своїм опонентом, а о 21:00 відвідав студію Суспільного, де дебатував наодинці ще годину. 

      Про головні цитати кандидатів у президенти на дебатах – читайте тут.
      Про те, як відбувалися дебати на стадіоні – дивіться тут

      Дивіться відео: історія дебатів Володимира Зеленського і Петра Пороешенка

       

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      Дебати між Зеленським і Порошенком: що відомо
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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини політики Новини України Дебати Зеленського і Порошенка Володимир Зеленський Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Аналізи
      Джерело: 24 канал
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