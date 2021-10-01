Саакашвили в Грузии приговорен к 6 годам тюрьмы: адвокат возмущен и не считает это правосудием

После задержания Михаил Саакашвили может провести следующие 6 лет за решеткой принятые ранее приговоры суда по делам, в которых он фигурировал. Адвокат политика считает всю эту ситуацию политически мотивированной.

Кроме уже открытых уголовных производств, Саакашвили инкриминируют незаконное пересечение границы.

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Решение обжаловать невозможно

Суд трех инстанций признал виновным Михаила Саакашвили в избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и в деле сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. За это бывший президент Грузии проведет 6 лет в тюрьме. Приговор обжалованию не подлежит.

Кроме того, Саакашвили до сих пор является фигурантом 4 уголовных дел:

разгон акции 7 ноября 2007 года;

растрата 9,2 миллиона лари Службы госохраны;

разгром телеканала "Имеди";

завладение имуществом миллиардера Барди Патаркацишвили.

Еще одним делом станет незаконное пересечение границы, которое Министерство внутренних дел Грузии открыло после задержания Саакашвили.

Адвокат Саакашвили возмущен

Адвокат Михаила Саакашвили убежден, что задержание экс-президента политически мотивированно. Именно поэтому он призывает грузин на местных выборах в воскресенье поддержать оппозиционные силы, чтобы политик мог выйти из тюрьмы.

Это задержание – это политический акт. Сейчас главное, чтобы грузинский народ завтра пришел на выборы. Если победит оппозиция, то мы все увидим, как этот же премьер-министр даст новую пресс-конференцию, где скажет, что политическая ситуация изменилась и надо освободить Саакашвили,

– заявил адвокат.

Кроме того, юрист отметил, что ему до сих пор не позволили пообщаться с его подзащитным.

Задержание Саакашвили: главное