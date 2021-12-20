Нардепка Елизавета Ясько заявила, что у Михеила Саакашвили есть эпизоды потери памяти. Она объяснила, что именно поэтому его нельзя переводить в Руставскую тюрьму.

Соответствующее заявление Ясько сделала после встречи с третьим президентом Грузии Михеилом Саакашвили в военном госпитале в Гори. Это произошло 19 декабря.

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Яська взвыла, что у Саакашвили есть эпизоды потери памяти

Посттравматический синдром, которым обладает Михеил Саакашвили, влияет как на физическое, так и ментальное здоровье. У него наблюдаются эпизоды потери памяти, вызванные тем насилием и пытками, которые он потерпел в Глданской тюрьме,

– заявила Ясько.

Также украинская нардепка и любимая политика объяснила, что:

"он очень слаб, и в этом направлении нет ничего нового;

могу еще раз сказать, что процесс реабилитации должен проходить на свободе".

Она добавила, присутствует ли Михеил Саакашвили на судебном процессе 22 декабря, зависит от его состояния здоровья.

Кратко о состоянии здоровья Саакашвили

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