"Путин лично занимается моим уничтожением": Саакашвили написал письмо ведущей 24 Канала Соляр

8 июля 2023, 19:54
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Михеил Саакашвили написал письмо ведущей 24 Канала Екатерине Соляр. Третий президент Грузии отметил, что он пишет из тюрьмы в Тбилиси и поблагодарил украинскую журналистку.

Письмо заключенного политика датировано 6 июля 2023 года. Стоит отметить, что Саакашвили решил поблагодарить Соляр, несмотря на то, что очень похудел и физически он очень слаб, пишет 24 Канал.

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Что Саакашвили написал Соляр

Спасибо за человечность и поддержку. Всегда смотрю на вас и вы мне придаете энергию. Я персональный узник Путина и он лично занимается моим уничтожением,
– написал политик.

Михеил Саакашвили добавил, что Екатерина Соляр реально потрясающая и очень вдохновляет его.

"Обнимаю", – завершил письмо третий президент Грузии.


Саакашвили написал письмо Соляр / Фото 24 Канала

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Последние новости о Саакашвили

  • В начале июля во время судебного заседания Михеил Саакашвили поднял футболку и показал, как он похудел. Он заявил, что, возможно, физически слабый, но очень сильный внутри, вдохновенный и смелый.
  • Тогда Саакашвили ответил на заявление лидеров "Грузинской мечты", в том числе главы парламента Шалвы Папуашвили. Он сказал, что это он, а не Европа, должен извиниться. Ведь именно они довели его до такого состояния.
  • После этого Владимир Зеленский заявил, что прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михеила Саакашвили. Президент Украины призвал официальный Тбилиси "остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину".
  • Также украинский лидер поручил нашему МИДу вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.
  • Уже 6 июля посол Грузии Георгий Закарашвили покинул Украину. Однако правительство Грузии отказалось проводить консультации и раскритиковало действия Киева.

Обратите внимание! В конце сентября 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию в трейлере, загруженном молочной продукцией. Впоследствии его арестовали. Ведь в 2018 году его заочно приговорили к 6 годам тюрьмы по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Также против него возбуждены дела за хищение бюджетных средств, разгон акции 7 ноября 2007 года, погром в телекомпании "Имеди" и захват имущества ее владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Осенью 2021 года – выдвинули еще обвинения в незаконном пересечении государственной границы. Сам Саакашвили называет эти дела политически мотивированными.

 

Автор: Діана Квасневська