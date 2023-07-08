"Путин лично занимается моим уничтожением": Саакашвили написал письмо ведущей 24 Канала Соляр

Михеил Саакашвили написал письмо ведущей 24 Канала Екатерине Соляр. Третий президент Грузии отметил, что он пишет из тюрьмы в Тбилиси и поблагодарил украинскую журналистку.

Письмо заключенного политика датировано 6 июля 2023 года. Стоит отметить, что Саакашвили решил поблагодарить Соляр, несмотря на то, что очень похудел и физически он очень слаб, пишет 24 Канал.

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Что Саакашвили написал Соляр

Спасибо за человечность и поддержку. Всегда смотрю на вас и вы мне придаете энергию. Я персональный узник Путина и он лично занимается моим уничтожением,

– написал политик.

Михеил Саакашвили добавил, что Екатерина Соляр реально потрясающая и очень вдохновляет его.

"Обнимаю", – завершил письмо третий президент Грузии.



Саакашвили написал письмо Соляр / Фото 24 Канала

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Последние новости о Саакашвили

В начале июля во время судебного заседания Михеил Саакашвили поднял футболку и показал, как он похудел. Он заявил, что, возможно, физически слабый, но очень сильный внутри, вдохновенный и смелый.

Тогда Саакашвили ответил на заявление лидеров "Грузинской мечты", в том числе главы парламента Шалвы Папуашвили. Он сказал, что это он, а не Европа, должен извиниться. Ведь именно они довели его до такого состояния.

После этого Владимир Зеленский заявил, что прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михеила Саакашвили. Президент Украины призвал официальный Тбилиси "остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину".

Также украинский лидер поручил нашему МИДу вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.

Уже 6 июля посол Грузии Георгий Закарашвили покинул Украину. Однако правительство Грузии отказалось проводить консультации и раскритиковало действия Киева.

В конце сентября 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию в трейлере, загруженном молочной продукцией. Впоследствии его арестовали. Ведь в 2018 году его заочно приговорили к 6 годам тюрьмы по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Также против него возбуждены дела за хищение бюджетных средств, разгон акции 7 ноября 2007 года, погром в телекомпании "Имеди" и захват имущества ее владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Осенью 2021 года – выдвинули еще обвинения в незаконном пересечении государственной границы. Сам Саакашвили называет эти дела политически мотивированными.