Саакашвили – наш гражданин, мы будем оказывать ему соответствующую поддержку, – Кулеба
Источник:"Дом"
Дмитрий Кулеба заявил, что украинский МИД будет поддерживать Михаила Саакашвили. В частности потому, что он гражданин Украины.
Именно поэтому представитель Посольства Грузии в Украине посетил МИД. Об этом глава украинского ведомства рассказал в комментарии телеканалу 2 октября.
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Кулеба обещает помогать арестованному в Грузии Саакашвили как гражданину Украины
Саакашвили – наш гражданин. Мы будем оказывать ему соответствующую поддержку,
– заверил Кулеба.
Он добавил, что утром 2 октября представитель посольства Грузии прибыл в Министерство иностранных дел Украины. По словам Кулебы – "на наш вызов". Уже в ведомстве "с ним все это будет проговорено".
Глава МИД Украины заявил, что "каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду".
Дмитрий Кулеба прокомментировал вопрос о поддержке Саакашвили: смотрите видео
Задержание Саакашвили в Грузии: что известно
- 1 октября 2021 года Михаила Саакашвили задержали в Грузии. Об этом сообщил премьер-министр Грузии. Ираклий Гарибашвили объяснил, что на родине политик заочно осужден по делам об избиении депутата Гелашвили и убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии".
- Ему вынесли приговор заочно – 6 лет заключения. Помиловать его может президент страны, однако Саломе Зурабишвили заявила: "Нет и никогда".
- Сам Саакашвили 1 октября опубликовал видео на грузинском языке, в котором рассказал, что вернулся на родину после 8 лет за границей.
- 2 октября политик написал письмо из тюрьмы, в котором заявил, что приговоры ему выносили по заказу Путина.
- В Офисе Президента задержание политика оценили как месть Саакашвили.
- Во время встречи с грузинским дипломатом Сандро Топурией украинская сторона отметила, что законные права Саакашвили должны быть полностью соблюдены.