Саакашвили не сможет звонить в ближайшие 2 месяца: адвокат назвал решение смешным
Источник:"Грузия Online"
Министерство юстиции Грузии запретило Михеилу Саакашвили совершать звонки. Запрет продлится в течение 2 месяцев. В политике считают это решение "смешным".
Адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе узнал о решении 8 декабря. Он считает его смешным, потому что Саакашвили и до этого был ограничен в телефонных звонках.
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Почему приняли такое решение
В Минюсте объяснили, что Михеил Саакашвили якобы нарушил Кодекс заключенных в Глданской тюрьме. Следовательно, его привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ущерб, причиненный Саакашвили, составляет 70 лари.Справка. Ранее директор тюремной больницы заявил, что в палате Саакашвили – поврежден кардиомонитор. Речь шла о том, что во время заселения в палату Саакашвили сопротивлялся сотрудникам и повредил кардиомонитор.
Однако адвокат считает постановление не аргументированным.
Фактические обстоятельства дела не исследованы. В частности, не расследуется причина, по которой Михеил Саакашвили испортил устройство. Причина в том, что его (Саакашвили – 24 канал) похитили и с ним обращались бесчеловечно,
– заверил адвокат.
Он заявил, что обязательно будет обжаловать это решение в суде.
Саакашвили в тюрьме: коротко
- Политик вернулся в Грузию 1 октября. Его сразу же заключили под стражу, а Саакашвили в этот же день объявил голодовку.
- Состояние здоровья политика значительно ухудшилось, а медики заверили, что у него развилось одно из самых тяжелых осложнений – судороги, вызванные энцефалопатией Вернике. Это неврологическое расстройство, которое может нанести поражение головного мозга.
- Саакашвили прекратил голодовку 20 ноября из-за ухудшения самочувствия.