Саакашвили – пика, застрявшая Путину в один глаз, а Украина в другой, – политолог

Сегодня состояние здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который находится в тюрьме, крайне критическое. Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к действующим властям страны с просьбой предоставить политику надлежащую медицинскую помощь.

Он предложил отправить Саакашвили на лечение в Украину, другую европейскую страну или даже Америку. Это абсолютно человеческое заявление, ведь эксглава Грузии – очень крутой человек. Об этом 24 канала сказал политолог Николай Давидюк.

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По словам Давидюка, очень сложно видеть фотографии, которые манипулятивно распространили по сети. "Есть преступления, за которые он должен отвечать? Да, есть. Судите его честно, а не пытайтесь сделать из него шута, вытащить все здоровье и показать, что он никто и никакой. Это подло", – сказал Давидюк.

Саакашвили многое сделал для грузин и украинцев

Политолог отмечает, что для постсоветского пространства Саакашвили создал очень много идей и нарративов деколонизации, отхода от России и модернизации государств.

Как политик – он топ. Большое количество идей, которые у нас реализованы, придумал именно он. Там у себя, потом сюда приехал,

– говорит Давидюк.

Вклад для нашего государства он сделал. Поэтому сегодня, считает политолог, мы должны сделать соответствующие призывы и обратиться в другие государства.

Да, наш главный трек – это война. Но мы своих на поле боя не должны бросать. Он сделал очень многое – и для нас, и для наших народов. Грузинское правительство сейчас пророссийское, а народ – проукраинский. Это то, что сделал Саакашвили,

– утверждает Николай Давидюк.

Он убежден, что отправить экспрезидента Грузии на лечение за границу было бы правильно. К сожалению, шансы реализации этой задачи минимальны. Однако если включится Украина, они будут 50 на 50.

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Путин хотел остановить Украину и Грузию, которые оторвались от "совка"

Следует понимать, подчеркивает он, почему кремлевский диктатор напал на Украину и Грузию. Его не устроило, что мы отказались жить в "совке".

Саакашвили – это пика, которая Путину застряла в один глаз, а Украина – в другой. И он слепой кровоточит визжащий, и никто не может понять, что он хочет,

– отмечает Давидюк.

Он вспоминает, как россияне приехали на чемпионат Евро-2012 и увидели, насколько мы оторвались. У них был настоящий шок, потому что Восточная Европа так не развивается.

"Стадионы, аэропорты, красивые люди, богатые, нормальные. Вспомните, как мы тогда праздновали, эти фан-зоны в городах – рай был! Даже при подонке Януковиче мы были настолько сильны, что развивались вопреки тому, как его сын пытался обворовывать каждый бизнес. Но круто было. А они говорят – нет, надо их остановить, потому что они отрываются от совка", – объясняет политолог.

Так же и в Грузии, когда Саакашвили пришел к власти. Начали строить Батуми, появились аэропорты, мосты от итальянских архитекторов, президентский дворец. Россияне сказали: "Мы также хотим, у нас же денег больше. Что там грузины продают, мандарины и коррупцию на экспорт?"

В Украине начались перемены – честная полиция, новые сервисные центры, государство в смартфоне. Да, прошло 10 лет. Но в России и через 20 лет этого нет и не будет. У них будет гнилой вонючий диктатор, который будет лежать возле Ленина в мавзолее и продолжать править. Совками были, совками остались,

– констатировал Николай Давидюк.

Тогда Украина и Грузия для Путина стали мировоззренческими. Мы были о будущем, а они – о прошлом. "Для них же Ленин, Сталин и Петр I важны. Они живут в прошлом. Ему важно было напасть на Грузию и Украину и держать в ужасе страны Балтии", – убежден Давидюк.

Из современных постсоветских стран, отмечает Давидюк, Украина – монстр. Он нас больше всего боится, ведь мы – ответ на развал "русской империи". "Мы о будущем, мы сильные, мы классные. Поэтому он нас атакует с такой яростью", – уверяет он.

Беларусь охотно бы присоединилась. Чтобы в 5 раз выросло качество жизни и можно было ездить в Европу – не на заработки, а работать. Белорусы хотят, просто они молчат, повесили головы и идут на казнь,

– убежден политолог.

Если бы они подняли голову, могли бы вместе с нами идти в ЕС – как Молдова и страны Балтии. Грузия тоже пытается это сделать, но ей мешает пророссийское правительство. "Хотя они были с нами, мы сидели за одной партой и принимали те вещи, которые говорил Советский Союз. Вместе. Поэтому у белорусов тоже есть шанс, но надо быть о будущем", – резюмировал Давидюк.

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