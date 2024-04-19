Россия изолировала Саакашвили специально перед вторжением в Украину, - грузинский политолог

Михеил Саакашвили, бывшего президента Грузии, после возвращения из Украины арестовали на Родине еще в 2021 году. Многочисленные обращения о его освобождении различных представителей стран мира, в том числе и Украины, не имеют никаких результатов. Есть догадки, что Саакашвили под арестом по указаниям России.

Грузинський політолог Гела Васадзе розповів 24 каналу, що висновок колишнього президента є принциповим питанням для влади Грузії. Він додав, якщо Саакашвілі звільнять, то це спричинить негативну реакцію у Москві.

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"А грузинська влада дотримується стратегії не дратувати Москву", – сказав політолог.

Спецоперація Росії

Гела Васадзе вважає, що російські спецслужби провели спеціальну операцію для арешту Міхеїла Саакашвілі у Грузії. Ця операція була однією з ключових перед повномасштабним вторгненням Росії до України.

Росія ізолювала Саакашвілі спеціально перед вторгненням до України. Якби він був там під час війни, то проводив би переговори з єврочиновниками та конгресменами,

– зазначив Васадзе.

Він висловив сподівання, що у майбутньому СБУ проведе ретельне розслідування злочину щодо Саакашвілі. Знайде всіх винуватців, які, на його думку, є в Україні та покарає публічно.

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