Россия изолировала Саакашвили специально перед вторжением в Украину, - грузинский политолог
Михеил Саакашвили, бывшего президента Грузии, после возвращения из Украины арестовали на Родине еще в 2021 году. Многочисленные обращения о его освобождении различных представителей стран мира, в том числе и Украины, не имеют никаких результатов. Есть догадки, что Саакашвили под арестом по указаниям России.
Грузинський політолог Гела Васадзе розповів 24 каналу, що висновок колишнього президента є принциповим питанням для влади Грузії. Він додав, якщо Саакашвілі звільнять, то це спричинить негативну реакцію у Москві.
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"А грузинська влада дотримується стратегії не дратувати Москву", – сказав політолог.
Спецоперація Росії
Гела Васадзе вважає, що російські спецслужби провели спеціальну операцію для арешту Міхеїла Саакашвілі у Грузії. Ця операція була однією з ключових перед повномасштабним вторгненням Росії до України.
Росія ізолювала Саакашвілі спеціально перед вторгненням до України. Якби він був там під час війни, то проводив би переговори з єврочиновниками та конгресменами,
– зазначив Васадзе.
Він висловив сподівання, що у майбутньому СБУ проведе ретельне розслідування злочину щодо Саакашвілі. Знайде всіх винуватців, які, на його думку, є в Україні та покарає публічно.
Останні новини по Саакашвілі
- Стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі, колишнього президента Грузії, різко погіршився . Керівництво партії країни відмовилося проводити будь-які консультації щодо його стану.
- Польським лікарям дозволили провести обстеження екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі та ухвалити необхідні рішення щодо його лікування. Наразі він все ще перебуває у грузинській в'язниці.
- У Верховній Раді зареєстровано ініціативу про звернення до президента Грузії. Україна закликає до проведення гуманітарного акту та помилування Міхеїла Саакашвілі.