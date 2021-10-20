Саакашвили приехал в Грузию в трейлере с молоком: прокуратура установила маршрут
Источник:прокуратура Грузии
Михеил Саакашвили прибыл в Грузию из Украины в ночь на 29 сентября. Он спрятался в грузовике с молочной продукцией, чтобы попасть на родину.
Саакашвили подозревают в незаконном пересечении государственной границы. Сейчас готовят процедуру по вручению Саакашвили обвинения.
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Маршрут Саакашвили
Экс-президент Грузии прибыл на родину на корабле "Вильнюс" в ночь на 29 сентября. Из этого судна выехал грузовик SCANIA с молочными продуктами, в нем и находился Саакашвили. К слову, этот транспорт принадлежит компании IKA TRANS Ltd.
- Трейлер прибыл в Грузию 29 сентября в 1:49 по местному времени. Записи с телефона политика подтверждают тот факт, что Саакашвили находился на корабле в трейлере с молочными продуктами.
- Уже в 02:00 Саакашвили пересел в автомобиль Mercedes-Benz, на котором его встретили.
- После этого отправились в село Тквири в регионе Самегрело.
- Днем 29 сентября политик на микроавтобусе добрался до Батуми.
- Уже вечером того же дня в трейлере SCANIA отправился в Тбилиси.
Для того, чтобы установить точный маршрут въезда и передвижения Михеила Саакашвили в Грузии, изучили сотни видеозаписей со 112 камер наблюдения. В частности, привлекали и камеры частных компаний.
Задержание Саакашвили: что известно
- Саакашвили вернулся в Грузию в октябре 2021 года. Его не было на родине почти 8 лет.
- По возвращении его сразу задержали и отвезли в тюрьму в Рустави.
- Саакашвили объявил голодовку. Таким образом высказывая протест всем действиям власти.
- Здоровье экс-президента существенно ухудшилось. Он согласился на госпитализацию.
- 18 октября сторонники Саакашвили устроили акцию протеста. Правоохранители тогда задержали 2 активистов.