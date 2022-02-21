Саакашвили снова объявил бессрочную голодовку

Заключенный политик Михеил Саакашвили снова объявил голодовку. Об этом он заявил в ходе очередного судебного заседания.

Свою голодовку Саакашвили начал с 21 февраля. Сам политик назвал свое голодание реакцией на то, как режим обращается с ним и его народом.

Важно Саакашвили пришел на суд в Грузии в футболке "За волю Украины"

Во время заседания суда он сказал, что его здоровье – второстепенный вопрос. Также Саакашвили зачитал письмо врача из Нидерландов, который считает, что повторная голодовка может привести к непоправимым последствиям и смерти.

Голодовка Саакашвили: что известно

Впервые политик объявил голодовку 1 октября 2021 года – после того как тайно вернулся в Грузию, был задержан и отправлен в тюрьму. Он прекратил 50-дневную голодовку 20 ноября, после чего проходил курс лечения в Горийском военном госпитале.

Врачи, осматривавшие Саакашвили, говорят, что у него развилось одно из самых тяжелых осложнений – судороги, вызванные энцефалопатией Вернике. Это неврологическое расстройство может поражать головной мозг. Поэтому медики призывают перевести Саакашвили в многопрофильный госпиталь с большим опытом работы.

МИД Украины передал ноту протеста грузинским коллегам. История с задержанием вызвала недоразумение между двумя странами. Задержанный Михеил Саакашвили написал письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя "фактически личным узником Путина". Также отметил, что ценит гражданство Украины.

В чем обвиняют Саакашвили

Экс-лидер Грузии обвиняется на родине сразу по нескольким уголовным делам, в частности:

превышение им полномочий после приказа правоохранительным органам жестко разогнать акцию протеста 7 ноября 2007 года и силового погрома в офисах телекомпании "Имеди";

растрату госсредств на сумму в 9 миллионов лари (почти три миллиона долларов). По совокупности ему грозит не менее 9 лет лишения свободы.

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